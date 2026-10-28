Σε ποιες περιοχές της χώρας ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας -Και δήμος της Αττικής ανακοίνωσε ματαίωση - iefimerida.gr

Τη ματαίωση μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου αποφάσισαν οι αρμόδιες αρχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες

Την ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων στη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, με βασικό στόχο την ασφάλεια μαθητών, συμμετεχόντων και πολιτών. Για τη στρατιωτική παρέλαση στον Βόλο αναμένεται να ληφθεί απόφαση εντός της ημέρας, ενώ η πραγματοποίηση των υπόλοιπων επετειακών εκδηλώσεων θα εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Σκιάθο, ο δήμος ανακοίνωσε επίσης τη ματαίωση της μαθητικής παρέλασης και την τροποποίηση του προγράμματος των εκδηλώσεων, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Η δοξολογία θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών, ενώ στις 17:30 θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο. Από τις σχολικές μονάδες θα συμμετάσχουν μόνο οι σημαιοφόροι.

Οι μαθητικές παρελάσεις ακυρώνονται στον δήμο Ιστιαίας Αιδηψού λόγω καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε ο Γιάννης Κοντζιάς.

Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Η ενεργοποίηση του μέτρου «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, οδήγησε στην ακύρωση του μαθητικού σκέλους των παρελάσεων. Ειδικότερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις μαθητών, συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων στα Δωδεκάνησα προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, με κύριο μέλημα την προστασία των πολιτών. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μηνάς Παπαδάκης, η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, καθώς για την Τετάρτη έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Ακυρώνεται η παρέλαση και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Στην Αττική, τη ματαίωση της παρέλασης για την εθνική επέτειο ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, επικαλούμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναμένονται στην Αττική. Η απόφαση ελήφθη με προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών. Αντίθετα, η προγραμματισμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί κανονικά. Οι σημαιοφόροι των σχολείων καλούνται να βρίσκονται στον ναό στις 10:00 το πρωί.