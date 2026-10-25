Εντονη κακοκαιρία στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Μάνδρα και Πόρτο Γερμενό -«Έριξε 40 εκατοστά νερό σε μία ώρα» - iefimerida.gr

Έντονη επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός το βράδυ της Κυριακής στην Αττική με βροχοπτώσεις και καταιγίδες να πλήττουν την περιοχή.

Στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκεται και το κέντρο της Αθήνας, όπου καταγράφεται συνεχής και πυκνή βροχόπτωση από το Γκάζι και τα Πατήσια μέχρι τον Νέο Κόσμο, την Καισαριανή, τον Υμηττό και τη Δάφνη.

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​Ακόμη πιο «άγρια» είναι η εικόνα στα βόρεια προάστια, με τη Δροσιά να δέχεται πραγματικό κατακλυσμό, ενώ παρόμοιο σκηνικό μεγάλης έντασης επικρατεί στα νότια παράλια, σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, ο Άλιμος, το Παλαιό Φάληρο, ο Άγιος Κοσμάς και η Βάρη. Παράλληλα, έντονα φαινόμενα εκδηλώνονται τόσο στα δυτικά, στον Κορυδαλλό και το Χαϊδάρι, όσο και στα ανατολικά της Αττικής, από την Ηλιούπολη, το Κορωπί και τα Καλύβια μέχρι το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη.

Δρομοι -ποτάμια σε Μάνδρα, ισχυρά φαινόμενα και σε Πόρτο Γερμενό

Ειδικότερα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου όπως το Πόρτο Γερμενό και η Μάνδρα τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με το νερό να μεταφέρει ακόμη και φερτά υλικά.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σύμφωνα με αναφορές, το ύψος της βροχής έφτασε τα 40 χιλιοστά μέσα σε μία ώρα.

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Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη (27/10), με την ανατολική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων. Σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Υπό αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των επικείμενων φαινομένων. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.null

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Η πρόγνωση του μετεωρολόγου κ. Νίκου Καντερέ στο Iefimerida:

«Σήμερα Κυριακή έχουμε την πρώτη τελευταία μεταβολή του καιρού, που είναι ήδη σε εξέλιξη και ξεκίνησε από τη δυτική Ελλάδα με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες επεκτείνονται και προς την υπόλοιπη χώρα. Το χαμηλό αυτό βαρομετρικό από την κεντρική Ευρώπη με τις ψυχρές αέριες μάζες ήρθε προς τη χώρα μας και θα συνεχίσει και αύριο Δευτέρα να δίνει βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα σύμφωνα με τη ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο οι περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, καθώς επίσης η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο αργότερα.

Το σύστημα αυτό θα κρατήσει και την Τρίτη για να υπάρξει μια σχετική βελτίωση στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά πριν φύγει εισέρχεται άλλο ένα πιο ισχυρό χαμηλό -και αυτό από την κεντρική Ευρώπη- για να δώσει ξανά την Τετάρτη βροχές, με κατά τόπους ισχυρές σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Η κακοκαιρία αυτή θα κρατήσει και την Πέμπτη ενώ βελτίωση θα παρουσίαση προς την Παρασκευή. Ο φετινός Οκτώβριος πριν φύγει μας δίνει ξανά αρκετές βροχές, ενώ αποδεικνύεται αρκετά βροχερός στο σύνολο του, αφού τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν περιοχές που έδωσαν πάρα πολύ μεγάλα ύψη, με πλημμύρες όπως στην Κρήτη και στην Εύβοια, στη Ρόδο και στο Αργοστόλι. Τώρα, η θερμοκασία θα πέσει, βέβαια όχι όμως σημαντικά όπως την περασμένη εβδομάδα.

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Για την Τέταρτη 28η Οκτωβρίου, η ημέρα της εθνικής μας γιορτής, ο καιρός φαίνεται πώς θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Αττική που μάλλον θα σημειωθούν βροχές. Εξαίρεση θα αποτελέσει η δυτική Ελλάδα και ίσως και στην Θεσσαλονίκη να υπάρξει μία πρόσκαιρη βελτίωση».