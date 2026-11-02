Κακοκαιρία «Agneta»: Μπαράζ 112 σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα και νησιά του Ιονίου -Πού εντείνονται τα φαινόμενα μέχρι και την Τρίτη το πρωί - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Agneta»,﻿ με ισχυρές καταιγίδες και ενισχυμένη κεραυνόπτωση να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας.

Τη νύχτα ακολούθησε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για τη βορειοδυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα για περιοχές της Ηπείρου και του Ιονίου, καθώς μέχρι και το πρωί της Τρίτης σε πολλά σημεία αναμένονται πολύ ισχυρά φαινόμενα.

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Ήχησε το 112 για Κέρκυρα, Παξούς και Διαπόντια Νησιά

Επτά λεπτά μετά τις 10:00, το βράδυ της Δευτέρας, ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες.

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Μήνυμα του 112 στη Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από απόψε έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ειδοποίηση και για την Πρέβεζα

Μήνυμα από το 112 πήγε και στους κατοίκους της Πρέβεζας, τους οποίους προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα μέχρι το πρωί, προτρέποντάς τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

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Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.



Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Σήμερα, Δευτέρα (02-11-2026)



-Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος κυρίως στα παράκτια (πορτοκαλί προειδοποίηση και από το βράδυ κόκκινη προειδοποίηση).

-Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

-Στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).



-Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



-Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

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Αύριο, Τρίτη (03-11-2026)



-Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



-Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).



-Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



-Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Μυτιλήνη) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).



-Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Αττική



Η κακοκαιρία «Agneta» χτυπά και την Αττική, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος, αλλά από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.



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Δύσκολη η Τρίτη για Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία



Στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, η Τρίτη αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με σταδιακή ύφεση προς το βράδυ.

Η Κεντρική Μακεδονία έχει ενταχθεί στις περιοχές κόκκινης προειδοποίησης. Η θερμοκρασία στην πόλη εκτιμάται γύρω στους 11 έως 18 βαθμούς. Προσοχή χρειάζεται σε μετακινήσεις και σημεία με ιστορικό πλημμυρών.



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τη Δευτέρα 02-11-2026 και την Τρίτη 03-11-2026:

-Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων



-Την Περιφέρεια Ηπείρου



-Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας



-Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας



-Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης



-Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου



-Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό μέχρι και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου﻿

Σταδιακή υποχώρηση από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου



Μετά την κορύφωση της Τρίτης, τα περισσότερα έντονα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν.

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Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη περισσότερη ηλιοφάνεια με μέγιστη γύρω στους 18 βαθμούς. Η εικόνα παραμένει προγνωστική και οι τοπικές διαφοροποιήσεις πρέπει να παρακολουθούνται.

Πέφτει η θερμοκρασία την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 17 βαθμούς με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται πιο ψυχρός καιρός, γύρω στους 14 βαθμούς, με πιθανότητα ασθενούς βροχής ή ψιχάλας. Οι πρωινές και νυχτερινές ώρες θα είναι αισθητά δροσερότερες.



Η πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου



Πιο σταθερός αλλά ψυχρότερος καιρός προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 15-16 βαθμούς με διαστήματα ηλιοφάνειας. Στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 16 βαθμούς, με νεφώσεις που σταδιακά θα υποχωρούν. Δεν προκύπτει προς το παρόν επίσημη νέα κόκκινη προειδοποίηση για την ημέρα.

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Η πρόγνωση για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Η πρόγνωση δείχνει σχετικά ήπιες συνθήκες ως προς τα φαινόμενα, αλλά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα αναμένεται μέγιστη κοντά στους 15-16 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη περίπου 14. Πρωινές θερμοκρασίες κάτω από 10 βαθμούς είναι πιθανές, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα και στα πιο ψυχρά προάστια.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου



Η Αθήνα αναμένεται να έχει αρκετή ηλιοφάνεια, με μέγιστη περίπου 16 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη προβλέπεται νεφελώδης, με τη θερμοκρασία κοντά στους 14 βαθμούς. Η πρόγνωση για το τέλος της εβδομάδας έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και χρειάζεται επικαιροποίηση.