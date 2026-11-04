Κακοκαιρία Agneta: Μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων σε Μακεδονία και Θράκη - iefimerida.gr

Στην μεταφορά ενός ατόμου σε ασφαλές σημείο προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων από την κακοκαιρία.

Επίσης, τόσο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όσο και στην Κεντρική Μακεδονία, δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Συγκεκριμένα, από τις 7 το πρωί μέχρι στις 10 το βράδυ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3 κοπές δέντρων και 27 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν πραγματοποιηθεί:

Στη Θεσσαλονίκη, 7 αντλήσεις υδάτων 5 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο,

Στις Σέρρες, 1 αντληση υδάτων και 1 κοπή δέντρου

Στην Ημαθία, 3 αντλήσεις υδάτων και

την Χαλκιδική, 3 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.

ΑΠΕ ΜΠΕ