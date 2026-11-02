Κακοκαιρία AGNETA: Σε κατάσταση Red Code επτά περιοχές της χώρας -Σε πλήρη κινητοποίηση η Πολιτική Προστασία - iefimerida.gr

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η εξέλιξη της κακοκαιρίας AGNETA, που επηρεάζει τη χώρα μας έως και την Τρίτη 03 Νοεμβρίου, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα, καθώς και η ετοιμότητα του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων.

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Νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας του μηχανισμού και έγκαιρης ανάπτυξης δυνάμεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Ζήτησε συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και διαρκή συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ώστε να εκδίδονται έγκαιρα οι αναγκαίες προειδοποιήσεις εφόσον απαιτηθούν, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ιδίως τις απαγορεύσεις διέλευσης από επικίνδυνα σημεία.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι περιοχές στις οποίες τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα (κόκκινη προειδοποίηση) είναι οι ακόλουθες:

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Το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, Δευτέρα 02 Νοεμβρίου.

Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος, κυρίως τα παράκτια τμήματά της, από το βράδυ σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αύριο το πρωί, Τρίτη 03 Νοεμβρίου.

Η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου -Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος-, κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως αύριο, Τρίτη 03 Νοεμβρίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, σήμερα Δευτέρα 02-11-2026 και αύριο Τρίτη 03-11-2026:

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Την Περιφέρεια Ηπείρου

Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Δευτέρα 02.11.2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.

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Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.