Κακοκαιρία «Adel»: Θα χτυπήσει σε δύο φάσεις, προειδοποιήσεις για προβλήματα -Οι χάρτες με τις κόκκινες περιοχές - iefimerida.gr

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα σήμερα από τα βορειοδυτικά.

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της καιρικής μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τα κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχόπτωσης. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και από την Παρασκευή 28/11, σχετικά με τις οποίες θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις.

Οι περιοχές που θα πληγούν σήμερα και αύριο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Την Τετάρτη 26/11, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Την Πέμπτη 27/11, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Φαινόμενα μικρότερης έντασης και τοπικού χαρακτήρα αναμένονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επισημαίνεται ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Στον παρακάτω προγνωστικό χάρτη παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται από την Τρίτη 25/11 έως και το πέρας της Πέμπτης 27/11.

Το έκτακτο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Adel»

«Την Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

i. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

ii. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

iii. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική και στην κεντρική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα».

Μαρουσάκης: Η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε δύο φάσεις

Ισχυρή και επικίνδυνη κακοκαιρία σε δύο διαδοχικές φάσεις θα πλήξει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα, προκαλώντας ανησυχία για σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από αύριο το πρωί ξεκινούν έντονες βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά, που θα επεκταθούν στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ από την Πέμπτη ένα ακόμη πιο ισχυρό κύμα θα σαρώσει μεγάλο μέρος της επικράτειας. Δίνεται σύσταση για αυξημένη προσοχή.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ



Δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.



1η ΦΑΣΗ



Το πρώτο έντονο «χτύπημα» το αναμένουμε από αύριο το πρωί, οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά-σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το σύνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.



Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία - Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (χάρτες 1, 2).



2η ΦΑΣΗ



Το δεύτερο «χτύπημα» αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο. Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ότι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές - καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου (χάρτες 3 - 6). Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!