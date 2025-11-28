Κακοκαιρία Adel: Σφοδρό πλήγμα στην Ερμιονίδα με πλημμύρες και καταστροφές [εικόνες] - iefimerida.gr

Σφοδρές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία «Adel» που έπληξε τις τελευταίες ώρες τον Δήμο Ερμιονίδας στην Αργολίδα.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, κατοικίες και επιχειρήσεις, με τους κατοίκους πλέον να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επόμενες ώρες, καθώς η κακοκαιρία ακόμα δεν έχει εξασθενήσει.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάκια, χωράφια πλημμύρισαν από τον όγκο νερού, ενώ σε ορισμένα σημεία υπήρξαν και σοβαρές κατολισθήσεις.
Δείτε εικόνες από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας:
ΦΩΤΟΓΡΑΓΙΕΣ: ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
