Κακοκαιρία Adel: Σφοδρό πλήγμα στην Ερμιονίδα με πλημμύρες και καταστροφές [εικόνες] - iefimerida.gr

Σφοδρές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία «Adel» που έπληξε τις τελευταίες ώρες τον Δήμο Ερμιονίδας στην Αργολίδα.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, κατοικίες και επιχειρήσεις, με τους κατοίκους πλέον να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επόμενες ώρες, καθώς η κακοκαιρία ακόμα δεν έχει εξασθενήσει.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάκια, χωράφια πλημμύρισαν από τον όγκο νερού, ενώ σε ορισμένα σημεία υπήρξαν και σοβαρές κατολισθήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΓΙΕΣ: ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ