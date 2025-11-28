 Κακοκαιρία Adel: Σφοδρό πλήγμα στην Ερμιονίδα με πλημμύρες και καταστροφές [εικόνες] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σφοδρό πλήγμα στην Ερμιονίδα με πλημμύρες και καταστροφές [εικόνες]

Ερμιονίδα
Φωτογραφία: Intimenews / Μπουγιώτης Βαγγέλης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σφοδρές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία «Adel» που έπληξε τις τελευταίες ώρες τον Δήμο Ερμιονίδας στην Αργολίδα.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, κατοικίες και επιχειρήσεις, με τους κατοίκους πλέον να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επόμενες ώρες, καθώς η κακοκαιρία ακόμα δεν έχει εξασθενήσει.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάκια, χωράφια πλημμύρισαν από τον όγκο νερού, ενώ σε ορισμένα σημεία υπήρξαν και σοβαρές κατολισθήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας:

ομίχλη
βροχή
βροχές
αργολίδα
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
αργολίδα
κακοκαιρία
αργολίδα
Κακοκαιρία
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κακοκαιρία

ΦΩΤΟΓΡΑΓΙΕΣ: ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ερμιονίδα κακοκαιρία πλημμύρες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ