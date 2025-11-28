Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα σε όλη τη χώρα -Κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα, έκλεισαν δρόμοι σε Λακωνία, Τροιζηνία [βίντεο] - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία Adel σαρώνει την ηπειρωτική χώρα και έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ποταμιών, πεσμένα δέντρα, κατολισθήσεις, συνθέτουν ένα σκηνικό χάους με την Πολιτική Προστασία να σπεύδει για να επιχειρήσει σε όλα τα μέτωπα.

Το πιο μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στα Τζουμέρκα, εκεί που έχουν προκληθεί κατολισθήσεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ζωές και περιουσίες. Το πιο σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στο χωριό Άγναντα, όπου τουλάχιστον δύο σπίτια βρίσκονται στον «αέρα» μετά την υποχώρηση του υπεδάφους, με τους κατοίκους να απομακρύνονται από τις Αρχές.

Εξάλλου, νέες κατολισθήσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε οικισμούς γύρω από τον Άραχθο, με την κατάσταση στα Τζουμέρκα να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με ολόκληρες πλαγιές να έχουν υποχωρήσει και τμήματα του οδικού δικτύου να έχουν καταστραφεί.

Μηχανήματα της Περιφέρειας, καθώς και συνεργεία των δήμων Ιωαννιτών και Άρτας, βρίσκονται από νωρίς το πρωί στην περιοχή, δίνoντας μάχη για να ανοίξουν τους δρόμους που έχουν αποκλειστεί από τις κατολισθήσεις. Στην Πλατανούσα, κατολίσθηση σε τμήμα του δρόμου έχει οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρήσεις έγιναν και στους Ραφταναίους, όπου επίσης ο δρόμος είχε κλείσει λόγω μεγάλης κατολίσθησης.



Απειλείται ιστορικός μύλος

Η καταστροφική δύναμη των ορμητικών νερών είναι εμφανής και σε άλλα σημεία. Στην περιοχή «Κοδέλες», κινδυνεύει με κατάρρευση ένας ιστορικός μύλος. Τα ορμητικά νερά έχουν υποσκάψει το έδαφος, με αποτέλεσμα ένα μέρος του κτιρίου του μύλου να βρίσκεται ήδη στον αέρα, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των υποδομών.

Σε κόκκινο συναγερμό ολόκληρη η Ήπειρος

Απ' άκρη σ' άκρη στην Ήπειρο, από τα ορεινά της Κόνιτσας μέχρι τη Σαγιάδα και από τα Τζουμέρκα μέχρι τη Φιλιππιάδα, τα συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουν έναν αγώνα δρόμου για να αποκαταστήσουν βλάβες σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, αλλά και σε πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, αποθήκες, που σαρώθηκαν από το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel.

Λακωνία: Πλημμύρισε τμήμα της Ε.Ο Σκάλας – Βλαχιώτη – Κλειστά σχολεία

Η έντονη βροχή που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Ε.Ο. Σκάλας – Βλαχιώτη. λόγω συσσώρευσης υδάτων. Εξάλλου, κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Ευρώτα Λακωνίας με απόφαση του Δήμου για προληπτικούς λόγους.

Κρανίδι: Υπερχείλιση υδάτων - Διακοπές κυκλοφορίας

Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στην περιοχή της Τροιζηνίας, καθώς λόγω έντονης βροχόπτωσης στο Κρανίδι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, λόγω του ότι ανέβηκε πολύ η στάθμη των υδάτων διακόπηκε η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Κρανιδίου- Κάμπου, Κρανιδίου- Αυλώνας και Κρανιδίου- Φούρνων. Στα προαναφερθέντα σημεία ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα, αλλά, όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι.

«Πνίγηκε» και η Μονεμβασιά

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και στην Μονεμβασιά, καθώς πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η Πυροσβεστική κλήθηκε για άντληση υδάτων.

Στη Λέσβο η κακοκαιρία Adel – Βροχή και χαλάζι

Έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση έχει ξεκινήσει στις περιοχές Πέτρα και Σκουτάρο της Λέσβου. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Λέσβου Ανδρέας Αξής εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης η ορατότητα είναι περιορισμένη και κάνει έκκληση στους οδηγούς να προσέχουν.

Πικέρμι: Υπερχείλισε ποταμός – Πού έχει διακοπή κυκλοφορίας

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων προκάλεσε η υπερχείλιση ποταμού στο Πικέρμι. Διακοπή κυκλοφορίας ανακοίνωσε η Τροχαία Αττικής επί της οδού Χριστοφόρου από το ύψος της οδού Ξηντάρα ως το ύψος της οδού Βάκχου.

Ισχυρή νεροποντή «βούλιαξε» και την Αττική

Πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ σημειώθηκαν και χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει για να κόψει τουλάχιστον 40 δέντρα, ενώ και υπήρξαν κλήσεις και για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα κτήρια. Εξάλλου, ανησυχητικά ανέβηκε και η στάθμη στον Κηφισό, με την εικόνα από το ύψος του Ρέντη να είναι σοκαριστική.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σήμερα στο «κόκκινο»

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: