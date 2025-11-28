Βίντεο από την κακοκαιρία: Σφυροκοπά την Αττική η Adel, φούσκωσε ο Κηφισός, κλειστά σχολεία -Πού κινείται το μέτωπο - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία Adel σαρώνει από το βράδυ της Πέμπτης την Αττική και έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Έριξε χαλάζι, έκλεισαν σχολεία.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν σημάνει συναγερμό στην Πολιτική Προστασία και, εκτός από τη Δυτική Ελλάδα, που έχει δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, τα προβλήματα δεν λείπουν κι από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέρασαν διαδοχικές καταιγίδες, που συνοδεύτηκαν από πολύ ισχυρούς νοτιάδες, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων και κοπή δέντρων. Τουλάχιστον 35 δέντρα έπρεπε να κοπούν, καθώς κινδύνευαν πολίτες και περιουσίες.

Οι βροχές προκαλούν και τεράστια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, με τους δρόμους που παραδοσιακά «πήζουν» να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και σήμερα. Η Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας μετατράπηκε σε λίμνη, ο Κηφισός έχει πολλά σημεία με πολύ συγκεντρωμένο νερό δυσχεραίνοντας την κίνηση των οχημάτων, ενώ κι άλλοι περιφερειακοί και κεντρικοί δρόμοι του λεκανοπεδίου έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Κλειστά σχολεία σε Πεντέλη-Σπάτα-Διόνυσο

Ο Δήμος Πεντέλης και ο Δήμος Διονύσου αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία για την ασφάλεια των μαθητών. Κάποια νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα μείνουν ανοιχτά. Εξάλλου, προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων αποφάσισε κι ο Δήμος Σπάτων, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

Γυμνάσιο Σπάτων

Λύκειο Σπάτων

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με κάθε νεότερη εξέλιξη.

Βίντεο από χρήστες του Διαδικτύου

Φούσκωσε ο Κηφισός

Ο Κηφισός κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού και είναι χαρακτηριστικό ότι στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντη το αττικό ποτάμι έχει φουσκώσει για τα καλά. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης, όμως οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Πού κινείται αυτή την ώρα η κακοκαιρία Adel

Η κίνηση στο λεκανοπέδιο

Χάος επικρατεί στην Αττική Οδό, στον Κηφισό και σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής μετά τη δυνατή νεροποντή. Δείτε πού έχει κίνηση αυτή την ώρα.

