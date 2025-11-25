«Red code» για την κακοκαιρία Adel: Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο, πότε αναμένεται κορύφωση - iefimerida.gr

Ξεκινά απόψε από την ήδη επιβαρυμένη δυτική Ελλάδα η ισχυρή κακοκαιρία με το όνομα «Adel», φέρνοντας βροχές και καταιγίδες που θα εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με κόκκινη μάλιστα προειδοποίηση για ορισμένες περιοχές, ενώ σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, θέτοντας σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» τις Περιφέρειες και τους Δήμους των Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου από αύριο μέχρι και την Παρασκευή.

Ήδη από νωρίς το βράδυ της Τρίτης τα πρώτα φαινόμενα ξεκίνησαν σε περιοχές της Ηπείρου, οι οποίες μόλις πριν από δύο ημέρες χτυπήθηκαν από έντονα φαινόμενα, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Κολυδάς για κακοκαιρία «Adel»: Κορύφωση των φαινομένων Πέμπτη και Παρασκευή

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, «η κακοκαιρία ADEL βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη 27/11 και Παρασκευή 28/11, όμως ήδη από σήμερα Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που ενισχύονται σταδιακά».

«Πρόκειται για ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει και πάλι τις ήδη ευάλωτες και πληγείσες περιοχές της χώρας» προσθέτει ο κ. Κολυδάς.

Μάλιστα, όπως σημειώνει σε προηγούμενη ανάρτηση ο κ. Κολυδάς, «Πέμπτη και Παρασκευή ﻿αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου».

Καλλιάνος: Οι περιοχές που ενδέχεται να κινδυνέψουν από πλημμυρικά φαινόμενα -Μέσα και η Αττική

Ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, σε ανάρτησή του στο Facebook προειδοποιεί για τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τα επόμενα 24ωρα.

Όπως τονίζει, «με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα, οι περιοχές ή και οι νομοί που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα (αυτές τις τέσσερις ημέρες) για τοπικά πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις ή καταιγίδες -ικανές, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα ή ακόμη και σε υδρολογικές και γεωτεχνικές καταστροφές- είναι:

Κέρκυρα

Παξοί

Λευκάδα

Ιθάκη

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Θεσπρωτία

Πρέβεζα (δυτικά τμήματα)

Αιτωλοακαρνανία (δυτικά τμήματα)

Ηλεία (δυτικά τμήματα)

Μεσσηνία

Λακωνία (νότια τμήματα)

Χαλκιδική (ανατολικά τμήματα)

Σέρρες (νότια τμήματα)

Δράμα (νότια τμήματα)

Καβάλα (και Θάσος)

Ξάνθη (νότια τμήματα)

Κομοτηνή

Ροδόπη

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Κως

Χανιά (δυτικά τμήματα)

Αττική και Θεσσαλονίκη (μικρότερη η πιθανότητα, όμως υπαρκτή)

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας Adel

Δείτε με τη βοήθεια του windy.com την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ημέρες με συνεχή ανανέωση των προγνωστικών μοντέλων.