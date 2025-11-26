Η κακοκαιρία Adel σφυροκοπά Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία -Ήχησε το 112, πλημμύρισαν δρόμοι, φούσκωσαν ποτάμια - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία Adel σφυροκοπά περιοχές της δυτικής Ελλάδας ήδη από χθες, με τα φαινόμενα να εντείνονται. Μάλιστα, τα πρώτα μηνύματα του 112 έχουν σταλεί σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν ήδη στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου. Μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» και το Ρίβιο Αιτωλοακαρνανίας, με πολύ μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο, καθώς η στάθμη τους ανεβαίνει διαρκώς λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης. Η εικόνα στην περιοχή αλλάζει από λεπτό σε λεπτό, με τις Αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων. Έντονα είναι τα φαινόμενα στο Χαλίκι και στο Αιτωλικό.

Βίντεο από το Χαλίκι

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Επίσης, με απόφαση του δημάρχου Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου.

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Κέρκυρα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η κακοκαιρία ADEL, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το kerkyrasimera, η πτήση από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κέρκυρα: Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι -Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα.

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι του νησιού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Άη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας από το ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς πλημμύρισε η αίθουσα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχείς κλήσεις για άντληση -Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ασταμάτητα

Σύμφωνα με το kerkyrasimera και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Χονδρογιάννη, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νησιού δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί στις κλήσεις, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει έντονα τις τελευταίες ώρες την Κέρκυρα έχει προκαλέσει δεκάδες συμβάντα, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και να επιχειρούν ασταμάτητα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι Πυροσβεστική, ΕΜΟΔΕ και ΕΜΑΚ δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις συνεχείς κλήσεις πολιτών, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται διαρκώς.

Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν:

Σε απάντληση υδάτων από φροντιστήριο στο Κοκκίνι

Στην Κυρά Χρυσικού, όπου δέντρο έχει πέσει και έχει κλείσει τον δρόμο

Στον Ποταμό, όπου οι κλήσεις είναι συνεχείς και η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη

Σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ, όπου απαιτείται άμεση άντληση υδάτων

Σε φαρμακαποθήκη, στην οποία τα νερά έχουν εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη.

Μήνυμα από το 112 -«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Λίγη ώρα αργότερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κέρκυρας, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Από το πρωί κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ και ένα πυροσβεστικό όχημα από την Άρτα βρίσκονται στην Κέρκυρα.

Λόγω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στον δήμο.