Κακοκαιρία Adel: Μεγάλη ανησυχία για τις κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα -Σπίτια έτοιμα να καταρρεύσουν στο κενό, δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Εικόνες ανησυχίας καταγράφονται στα Άγναντα Τζουμέρκων, όπου τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11) σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στον Πάνω Μαχαλά, έπειτα από τις παρατεταμένες και σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.



Μεγάλος όγκος γης υποχώρησε ξαφνικά, παρασύροντας τμήμα της πλαγιάς κάτω από τις αυλές των σπιτιών και αφήνοντας ολόκληρες κατοικίες κυριολεκτικά μια «ανάσα» από το κενό.

Η πλαγιά έχει καταρρεύσει σε βάθος πολλών μέτρων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο κατολίσθησης.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη, καθώς η αστάθεια του εδάφους παραμένει και υπάρχει φόβος για νέες κατολισθήσεις.

«Τεράστιες ζημιές σε υποδομές», λέει ο περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως τα Τζουμέρκα βρίσκονται αντιμέτωπα με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής.

Όπως ανέφερε, οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και τα συνεργεία της Περιφέρειας εργάζονται ασταμάτητα για να καθαρίσουν σημεία του οδοστρώματος και να ανοίξουν προσωρινά περάσματα, ώστε η περιοχή να παραμείνει λειτουργική, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι αποτελεί τουριστικό προορισμό για τα Χριστούγεννα.

Σε ό,τι αφορά το κόστος των αποκαταστάσεων, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης υπολόγισε ότι το συνολικό ποσό θα προσεγγίσει το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς το εύρος των ζημιών είναι εκτεταμένο και απαιτεί άμεσες επεμβάσεις.

Δείτε εικόνες από την τεράστια κατολίσθηση:

Θα συνεχιστεί η κακοκαιρία -Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη επικαιροποιήθηκε σε κόκκινη προειδοποίηση, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία «Adel»

Σύμφωνα με αυτό:

Την Πέμπτη (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Β. Στα νησιά του Ιονίου και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: APOHXOS.GR/EUROKINISSI