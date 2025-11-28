Κακοκαιρία Adel: Έγινε η νύχτα... μέρα από τις αστραπές στην Αττική -Το εντυπωσιακό φαινόμενο στον Υμηττό [βίντεο] - iefimerida.gr

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/11), ισχυρές καταιγίδες συνοδευόμενες από έντονη κεραυνική δραστηριότητα σαρώνουν το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις δημιούργησαν εντυπωσιακές εικόνες που καταγράφηκαν από πολίτες και μετεωρολογικές κάμερες. Όπως φαίνεται στα βίντεο του Orange Press, λόγω του σφυροκοπήματος της κακοκαιρίας Adel, αστραπές «φώτισαν» αρκετές φορές τον Αττικό ουρανό.

Βίντεο με τις αστραπές στην Αττική:

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω χάρτης από την κεραυνική δραστηριότητα που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στη χώρα. Όπως αποτυπώνεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής οι κεραυνοί έπεφταν... βροχή.

Η εντυπωσιακή εικόνα από τον Υμηττό

Την ίδια ώρα ένα εντυπωσιακό φαινόμενο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον Υμηττό. Το στιγμιότυπο του «ανάποδου κεραυνού» αποτύπωσε ο Θάνος Μανώλης και δημοσιεύθηκε στη σελίδα του Forecast Weather Greece στο Facebook.