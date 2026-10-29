Κακοκαιρία: Έπεσαν 408 χιλ. βροχής στη Σέττα Ευβοίας -Σχεδόν τετραπλάσια από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Το μέγεθος της κακοκαιρίας που έπληξε τις τελευταίες πέντε ημέρες τη χώρα, αποτυπώνεται στις μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το meteo.gr από τις βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στη χώρα, από την Κυριακή έως και τις 11:40 σήμερα, καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

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Αναλυτικά, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου Αθηνών oι περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ήταν η Εύβοια, στη Μαγνησία και η Αττική.

Στη Σέττα Ευβοίας η περισσότερη βροχή

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό της Σέττας στην Εύβοια και ήταν ίσο με 408 χιλιοστά, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από την μέση τιμή για τον Οκτώβριο η οποία φτάνει τα 113 χιλ.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη.

Συγκεκριμένα, μετά τη Σέττα Ευβοίας, η περισσότερη βροχή έπεσε στη Στενή Ευβοίας (271 χιλ), στην Κύμη (236 χιλ.), στη Ζαγορά Πηλίου (211 χιλ.), στην Πορταριά Μαγνησίας (200 χιλ.) στην Μακρυκάμπα Ευβοίας (186 χιλ.) στη Μαλακάσα (165 χιλ.) και στην Ανάβρα στη Μαγνησία (164 χιλ.).