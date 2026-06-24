Καιρός: Ζέστη με ισχυρούς βοριάδες, 7 μποφόρ στο Αιγαίο -Πού θα σημειωθούν καταιγίδες - iefimerida.gr

Ενισχυμένοι θα είναι και σήμερα οι άνεμοι στο Αιγαίο, ενώ το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες .Ύφεση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

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Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

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Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.