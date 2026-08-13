Έρχεται θερμός Σεπτέμβριος -Οι πρώτες μακροπρόθεσμες προγνώσεις, δείτε χάρτες - iefimerida.gr

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο Σεπτέμβριος στη ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις.

Όπως φαίνεται στο πρώτο γράφημα, σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 34%, 35% και 16% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 13% και 2% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.03°C.

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Κατανομή πιθανοτήτων για τη μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου 2026 στη ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Αυγούστου. Η μέση τιμή των διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου με βάση τη μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να ξεπερνούν τους +2°C στη Γαλλία και περιοχές της ανατολικής Ευρώπης.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή, τονίζεται από το Meteo.

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Χάρτης απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τη μέση τιμή των 400 μακροπρόθεσμων προγνώσεων που εκδόθηκαν αρχές Αυγούστου

Αξιολόγηση πρόγνωσης για τη μέση θερμοκρασία Ιουλίου 2026

Όσον αφορά τον περασμένο Ιούλιο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στη ΝΑ Ευρώπη ήταν +0.57°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2026 ήταν +0.94°C.

Κατανομή πιθανοτήτων για τη μέση θερμοκρασία Ιουλίου 2026 στη ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Ιουνίου. Η μέση τιμή των διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος, ενώ η μέση θερμοκρασία που τελικά παρατηρήθηκε τον Ιούλιο υποδεικνύεται με μωβ χρώμα

Όπως φαίνεται στο γράφημα, το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 49% και ήταν το πιθανότερο πεδίο τιμών στη μακροπρόθεσμη πρόγνωση.