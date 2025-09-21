Καιρός: Και επίσημα... φθινόπωρο -Τέλος η ανομβρία, πότε έρχονται τα πρωτοβρόχια - iefimerida.gr

Το σκηνικό της ανομβρίας θα συνεχιστεί στη χώρα και τις επόμενες ημέρες, ωστόσο αυτό φαίνεται να αλλάζει προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ο αντικυκλώνας που έχει ταλαιπωρήσει τη χώρα, διατηρώντας την παρατεταμένη ανομβρία του προηγούμενου διαστήματος «καταρρέει» και επιτέλους «έρχονται τα πρωτοβρόχια».

«Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και η θερμοκρασία θα ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

Υ.Γ: Για ένταση βροχοπτώσεων, περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Κολυδάς: Αργούν, αλλά έρχονται οι βροχές

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς, αναφερει: «Ο ισχυρός αντικυκλώνας στη στάθμη των 500hPa στη Βαλκανική και την χώρα μας αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο (Block) για να έρθουν χαμηλά- δηλαδή υετοφόρα συστήματα- από τα Βορειοδυτικά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος να διατηρηθεί η ανομβρία».



«Προς το τέλος της εβδομάδος ο ισχυρός αντικυκλώνας μετατοπίζεται προς τις Σκανδιναβικές χώρες δημιουργώντας άλλο είδος εμποδισμού (Rex Blocking), ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες σε ένα χαμηλό της Κεντρικής Ευρώπης να κινηθεί μέσω Ιταλίας προς την περιοχή μας για να μας επηρεάσει το προσεχές ΣΚ», τονίζει ο πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ.

Στο βίντεο που δημοσιεύει φαίνονται «λίγα φαινόμενα την ερχόμενη Πέμπτη, περιμένοντας τα κάπως περισσότερα από τα δυτικά το Σάββατο».

«Έχουμε πολλές μέρες μέχρι τότε για να εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Γεγονός είναι ότι πρέπει να είμαστε φειδωλοί ως προς το θέμα του υετού, βασιζόμενοι στις εβδομαδιαίες τάσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο, που δεν είναι και οι καλύτερες για την εποχή, όπως διακρίνεται στο τελευταίο βίντεο», υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος.