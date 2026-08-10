Συναγερμός για τους ισχυρούς ανέμους 9 μποφόρ -Σε Red Code πολλές περιοχές, φόβοι για πυρκαγιές - iefimerida.gr

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των ισχυρών ανέμων που αναμένονται σήμερα, καθώς ο καιρός θα περιλαμβάνει υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλά επίπεδα υγρασίας.

Δημιουργούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Στο επίκεντρο το Αιγαίο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη Δευτέρα κυρίως το Αιγαίο, αλλά και την ανατολική και νότια Ελλάδα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

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Στον πυρομετεωρολογικό χάρτη κινδύνου για τη Δευτέρα, με μωβ αποτυπώνονται οι περιοχές όπου, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, υπάρχει πιθανότητα ακραίας εξέλιξης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η Αττική, η Βοιωτία, η Κεντρική και Νότια Εύβοια, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Χίος και η Μυτιλήνη.

Η προειδοποίηση για τις αναφλέξεις

Τον κίνδυνο που δημιουργούν οι συγκεκριμένες συνθήκες ανέδειξε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε, σε τέτοιες συνθήκες ακόμη και μια μικρή σπίθα μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλη απόσταση, ακόμη και ενός χιλιομέτρου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Πυροσβεστική λαμβάνει αυξημένα μέτρα, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες, ώστε να αποφευχθούν αναφλέξεις.

Πού θα φτάσουν τα μποφόρ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ.

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Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη, καθώς και στο Κεντρικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Οι ριπές αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Αυγούστου οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν μικρή εξασθένηση των ανέμων την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη 13 Αυγούστου προβλέπεται νέα ενίσχυσή τους.

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου την Κυριακή, έπειτα από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

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Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που αναμένονται στη χώρα.

Σε κατάσταση Red Code πολλές περιοχές

Για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code οι εξής περιοχές:

Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι Κυκλάδες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Θερμικές κάμερες και drones σκανάρουν την Αττική

Στην Αττική πραγματοποιούνται καθημερινές πτήσεις ειδικού drone της Πολιτικής Προστασίας από τον Λυκαβηττό, με θερμική κάμερα που εντοπίζει τις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

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Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε για τις δύσκολες συνθήκες που αναμένονται, σημειώνοντας ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς στα δυτικά και τους 38-39 βαθμούς στα ανατολικά.

«Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες […] και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες», δήλωσε.

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης χαρακτήρισε την κατάσταση «συνθήκες πολέμου», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης των πυρκαγιών.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στον Υμηττό

Στον Υμηττό εφαρμόζονται ήδη τα μέτρα που προβλέπονται για τις ημέρες υψηλού κινδύνου. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στο 4 ή το 5, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.

Στον Βύρωνα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τον δρόμο προς τον Υμηττό, ενώ κλειστός μέχρι νεωτέρας παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου.

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Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, πραγματοποιούνται περιπολίες και χρησιμοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

H πρόγνωση από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα (10/8/)

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτικά και νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

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ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά πριοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 11-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.