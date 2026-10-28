Βελτιώνεται ο καιρός από την Πέμπτη -Έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό την Κυριακή, η πρόγνωση Κολυδά - iefimerida.gr

Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έπειτα από την πρόσφατη κακοκαιρία με έντονες βροχές που δημιούργησαν προβλήματα.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και στα νότια, ενώ οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να υποχωρήσουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνει, οι άνεμοι και η πορεία της θερμοκρασίας διαμορφώνουν ένα περισσότερο φθινοπωρινό σκηνικό. Η αλλαγή ωστόσο, δεν θα είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αναμένονται διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

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Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες

Ειδικότερα, την Πέμπτη στην Εύβοια κατά τόπους τα φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να είναι αξιόλογα, ενώ για τη βόρεια Αττική δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικού χαρακτήρα βροχής. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν τοπικού χαρακτήρα βροχές, ενώ την Κυριακή ωστόσο πλησιάζει από τα δυτικά νέο χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο αναμένεται να δώσει αρκετές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η τάση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη -Τι δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία

Μπορεί η θερμοκρασία στην Αθήνα να ανέβει την Πέμπτη, όμως αυτό δεν θα κρατήσει αρκετά, καθώς σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί εκ νέου.

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Όπως αναφέρει, στις αρχές Νοεμβρίου οι μέγιστες θερμοκρασίες φαίνεται να υποχωρούν γύρω στους 14 με 15 βαθμούς, ενώ αρκετές βροχές θα έχουμε την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει προοδευτική πτώση και θα φτάσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, στις αρχές Νοεμβρίου. Αρκετές βροχές περιμένουμε, επίσης, την Κυριακή και τη Δευτέρα

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος παρουσιάζει αναλυτικούς προγνωστικούς χάρτες για την εξέλιξη των βροχοπτώσεων, των ανέμων και της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Η ανάλυσή του επεκτείνεται και στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με τη χρήση πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων, των λεγόμενων ensembles. Μέσα από αυτά τα στοιχεία εξετάζονται οι επικρατέστερες τάσεις, αλλά και η αβεβαιότητα που παραμένει για την εξέλιξη του καιρού όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας της πρόγνωσης.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Πέμπτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

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Οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν ως εξής:

Αττική 11-19

Θεσσαλονίκη 11-19

Θράκη 10-19

Ανατολική Μακεδονία 10-19

Κεντρική Μακεδονία 10-19

Δυτική Μακεδονία 6-15

Ήπειρος 10-20

Θεσσαλία 8 -18

Νησιά Ιονίου 12-21

Δυτική Στερεά 11-22

Δυτική Πελοπόννησος 11-22

Ανατολική Πελοπόννησος 10-22

Κυκλάδες 15-20

Ανατολική Στερεά - Εύβοια 11-19

Κρήτη 15-21

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 15-20

Δωδεκάνησα 16-23

