Κοκτέιλ σκόνης, συννεφιάς και ζέστης -Πού θα βρέξει λάσπη, η αναλυτική πρόγνωση Μαρουσάκη - iefimerida.gr

Κοκτέιλ σκόνης, συννεφιάς και υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται σε μεγάλο μέρος της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην πρόγνωσή του για σήμερα, ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει πως στην Αττική αναμένονται θερμοκρασίες έως και 25 βαθμούς, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και συννεφιά με πολύ μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Καιρός: Οι βοριάδες διώχνουν τη σκόνη, από Παρασκευή

Όπως τόνισε ο έμπειρος μετεωρολόγος, η σκόνη αναμένεται να επιμείνει έως την Παρασκευή, όταν και θα ενισχυθούν οι βοριάδες με αποτέλεσμα να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, συννεφιά θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ αναμένονται και τοπικές λασποβροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και ανατολικά, ενώ αντίθετα στα κεντρικά και βόρεια περιμένουμε περισσότερη ψύχρα, λόγω της πιο έντονης συννεφιάς.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

