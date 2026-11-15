Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας -Πού αναμένονται φαινόμενα

Με βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, χαμηλότερες θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει η Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026.

Τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, επηρεάζοντας παράλληλα περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας. Τοπικές βροχοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

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Καθώς θα προχωρά η ημέρα, τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Την ίδια ώρα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα παρουσιάσει υποχώρηση, αν και μέτριες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να διατηρηθούν στα νότια τμήματα της Ελλάδας.

Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

Περαιτέρω πτώση θα σημειώσει ο υδράργυρος, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

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Αναλυτικά, η θερμοκρασία προβλέπεται να κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία: Από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 7 έως 14 βαθμούς.

Ήπειρος: Από 6 έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλία: Από 8 έως 16 βαθμούς.

Κεντρικά ηπειρωτικά: Από 6 έως 21 βαθμούς.

Πελοπόννησος: Από 7 έως 21 βαθμούς.

Κρήτη: Από 8 έως 23 βαθμούς.

Ιόνια νησιά: Από 11 έως 20 βαθμούς.

Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: Από 7 έως 18 βαθμούς.

Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στην περιοχή των Δωδεκανήσων οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν γενικά ασθενείς άνεμοι.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα εναλλάσσονται με ανοίγματα του καιρού και ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

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Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βροχερό αναμένεται το ξεκίνημα της ημέρας στη Θεσσαλονίκη, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι οι βροχοπτώσεις θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά τμήματα του νομού.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ανατολικών και νοτιοανατολικών διευθύνσεων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.