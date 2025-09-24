Καιρός: Έντονα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο στα δυτικά -Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας - iefimerida.gr

Πτώση θερμοκρασίας 6-8 βαθμών, βροχές, αλλά και θυελλώδεις ανέμους φέρνει ο «εμποδιστής Ρεξ» κατά τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του αναφέρει πως από την Παρασκευή ο καιρός γίνεται φθινοπωρινός και θα έχει διάρκεια, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα σταθεροποιηθεί σε θερμοκρασίες ως και 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη στη χώρα.

Για το Σάββατο, μάλιστα, προειδοποιεί για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά, σημειώνοντας πως ελπίζει ότι ο μεγαλύτερος όγκος νερού θα πέσει στη θάλασσα, γιατί αλλιώς θα υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας;

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και της Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!

Αττική, Θράκη και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο. Θα επανέλθω για επικαιροποίηση!».

Κολυδάς: Τα δυτικά θέλουν λίγη προσοχή

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ σε ανάρτησή του σημειώνει πως τα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ημέρες θα είναι πιο έντονα στα δυτικά.

«Μιλάμε όλο με ορισμούς για Rex και OmegaBlock, αλλά ξεχάσαμε μια λέξη που την λέγαμε πριν πολλά χρόνια. Πρωτοβρόχια! Έρχονται καθυστερημένα και επιλεκτικά ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Τα δυτικά θέλουν λίγη προσοχή. Καλό μας Φθινόπωρο».

Μαρουσάκης: Από Σάββατο απόγευμα καταιγίδες, προς τα δυτικά έντονες ως και επικίνδυνες

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε νέα του ανάρτηση ανέφερε:

«Από αύριο ενισχύονται σταδιακά οι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν Παρασκευή και Σάββατο προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματά του τα επίπεδα θυέλλης, πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία, ενώ μας έρχονται και βροχές - καταιγίδες, οι οποίες από Σάββατο απόγευμα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές και μάλιστα προς τα δυτικά θα είναι αρκετά έντονες ως και επικίνδυνες».

Ισχυρά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο στα δυτικά προβλέπει η ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρά φαινόμενα το Σάββατο και την Κυριακή κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Πρόγνωση ΕΜΥ για αύριο, Πέμπτη 25-09-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ηπειρωτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ΕΜΥ για Παρασκευή 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ΕΜΥ για Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση ΕΜΥ για Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση ΕΜΥ για Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.