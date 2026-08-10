Οι άνεμοι εξασθενούν, οι ισχυρές ριπές επιμένουν την Τρίτη -Πού παραμένει συναγερμός για φωτιές, δροσίζει τον Δεκαπενταύγουστο - iefimerida.gr

Επιμένουν οι ισχυρές ριπές των ανέμων και την Τρίτη, διατηρώντας τον αυξημένο κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ ο καιρός αναμένεται να δροσίσει τις επόμενες ημέρες μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και μετεωρολόγο του Star Θοδωρή Κολυδά, παρότι η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει από αύριο, οι ριπές των ανέμων θα παραμείνουν ισχυρές, διατηρώντας τον συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε αυξημένα επίπεδα σε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική.

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Κολυδάς: Επιμένουν οι ισχυρές ριπές

Η ανάρτηση Κολυδά:

«Παρότι την Τρίτη οι βόρειοι άνεμοι παρουσιάζουν μια μικρή υποχώρηση, στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η εξασθένηση αυτή, όμως, δεν σημαίνει ότι υποχωρεί αντίστοιχα και ο κίνδυνος.



»Οι ριπές του ανέμου θα παραμείνουν ιδιαίτερα ενισχυμένες, κυρίως σε περιοχές όπου η μορφολογία του εδάφους επιταχύνει τη ροή.

Ενδεικτικά, το ICON-EU δίνει μέγιστες ριπές έως περίπου 115 km/h στο Στενό του Καφηρέα, κοντά στα 96 km/h στην Τήνο, 94 km/h στην Αττική και περίπου 82 km/h στην Εύβοια.



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Αυτό είναι και το στοιχείο που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή: άλλο η μέση ένταση του ανέμου και άλλο οι στιγμιαίες, πολύ ισχυρές ριπές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απότομη και απρόβλεπτη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να αλλάξουν γρήγορα την κατεύθυνσή της και να δυσκολέψουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.



Γι’ αυτό και, παρά τη μικρή υποχώρηση της μέσης έντασης των ανέμων, πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας παραμένουν σε πορτοκαλί επίπεδο, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Αττική, Εύβοια, ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και αρκετά νησιά του Αιγαίου.



Το βασικό μήνυμα λοιπόν για την Τρίτη είναι σαφές: οι άνεμοι εξασθενούν λίγο, ο κίνδυνος όμως όχι στον ίδιο βαθμό. Οι ισχυρές ριπές διατηρούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την πυροπροστασία».

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Καιρός: Η πρόβλεψη έως και τον Δεκαπενταύγουστο - Πέφτει η θερμοκρασία

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Όλα Παπαβούγλη, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM 90,1, ανέφερε ότι την Τρίτη αναμένεται μικρή υποχώρηση στην ένταση των ανέμων, οι οποίοι όμως θα παραμείνουν ισχυροί σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος -Αττική, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο και δυτικά τμήματα Κρήτης- με τιμές έως 7 Μποφόρ.

Προειδοποίησε για νέα ενίσχυση την Τετάρτη, με τιμές έως 8 Μποφόρ στο στενό του Καφηρέα (Κάβο Ντόρο), και ουσιαστική ενίσχυση την Παρασκευή, όταν πιθανολογείται ένταση έως 9 Μποφόρ, με κίνδυνο απαγορευτικού απόπλου σε ορισμένες περιοχές.

Το θετικό, όπως σημείωσε, είναι ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, με αποτέλεσμα «έναν αρκετά δροσερό Δεκαπενταύγουστο», διευκρίνισε όμως ότι ο κόσμος θα παραμείνει «πολύ ταλαιπωρημένος» μέχρι και το Σάββατο.

Αρναούτογλου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τον Δεκαπενταύγουστο

Για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, τα προγνωστικά στοιχεία είναι γενικά θετικά για τους περισσότερους εκδρομείς, με τον καιρό να παρουσιάζεται γενικά καλός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

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Παρά τις γενικά καλές συνθήκες, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές ή τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και πιθανώς της Δυτικής Πελοποννήσου, χωρίς να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Παράλληλα, οι ενισχυμένοι βοριάδες θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερη δροσιά. Στις πεδινές περιοχές η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 31°C, ενώ στα νησιά και στα ορεινά αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερα, στους 26–27°C.

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνέστησε, μάλιστα, σε όσους βρεθούν στην κεντρική, βόρεια και ανατολική Ελλάδα τον Δεκαπενταύγουστο να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ πανωφόρι ή λεπτό μπουφάν, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά δροσερές.