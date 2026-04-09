Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, πού θα βρέξει -Η πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα - iefimerida.gr

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, καθώς σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και νότια 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

﻿ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα ενταθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένοι όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια έως 5 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 με 20 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και στο βόρειο Αιγαίο τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-04-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.