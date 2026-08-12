Αλλάζει ο καιρός: Ισχυροί βοριάδες έως 9 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας -Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο - iefimerida.gr

Αλλάζει αισθητά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τους ισχυρούς βοριάδες να ενισχύονται στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά.

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ ακόμη πιο δροσερές συνθήκες προβλέπονται το Σάββατο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για πρόσκαιρες και τοπικές μπόρες.

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Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι και πάλι το ενισχυμένο μελτέμι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται στον Καφηρέα, τη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες.

Πότε μπορεί να επηρεαστούν τα πλοία

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Αν οι πολύ ισχυροί άνεμοι παραμείνουν περιορισμένοι στην περιοχή του Καφηρέα, οι επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ίσως να είναι περιορισμένες, καθώς τα πλοία μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να παρακάμψουν την περιοχή.

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Εάν η ένταση των ανέμων επεκταθεί σε μεγαλύτερη θαλάσσια ζώνη και επηρεάσει Κυκλάδες και κεντρικό Αιγαίο, ίσως δημιουργηθούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως ενόψει των μετακινήσεων του Δεκαπενταύγουστου.

Ενισχύεται το μελτέμι, πέφτει η θερμοκρασία

Η ουσιαστική μεταβολή του καιρού ξεκινά από την Πέμπτη. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, επηρεάζοντας το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά θα κινηθούν προς τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας. Τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.

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Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, αρχικά κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα.

Η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται καταιγίδες από το πρωί, με τα φαινόμενα να επιμένουν κατά τόπους έως το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, με τις εντάσεις να φτάνουν τα 7-8 μποφόρ και να υπάρχει πιθανότητα να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν περίπου στους 32-33 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα κινηθούν γύρω στους 35-36 βαθμούς.

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Δεκαπενταύγουστος με δροσιά και βοριάδες

Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η μεταβολή το Σάββατο. Ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται να ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, στα 7-8 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα ολοκληρωθεί, με τον υδράργυρο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο να κινείται γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 33-34 βαθμούς.

Ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται να κυλήσει με πιο δροσερό σκηνικό, αλλά και ισχυρούς βοριάδες, με το ενδεχόμενο των 9 μποφόρ να παραμένει στο επίκεντρο.