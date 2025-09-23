Πότε και πού αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία -Μαρουσάκης: Να είμαστε προετοιμασμένοι για επικίνδυνες καταστάσεις - iefimerida.gr

Με τις πιθανότητες της πρώτης κακοκαιρίας να πληθαίνουν καθώς πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, πληθαίνουν και οι προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε νέα ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τον «εμποδιστή ΡΕΞ» που αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας, τονίζει πως «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις», καθώς, όπως εξηγεί, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να πληγεί η χώρα μας.

Καιρός: Η ανάρτηση Μαρουσάκη για το ενδεχόμενο έντονων φαινομένων

«Εμποδιστής "Ρεξ"

Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό. Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

Κολυδάς: Μετά την Τετάρτη θα ξεκαθαρίσει το προγνωστικό πεδίο

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, σε αναρτήσεις του σήμερα, αφού τονίζει πως μετά την Τετάρτη «θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το προγνωστικό πεδίο», σημειώνει πως σύμφωνα με το Windy.com «ο αθροιστικός υετός θα είναι υπολογίσιμος για το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας σε πολλές περιοχές της χώρας, με σχετικά λίγα ύψη βροχής στην Αθήνα», αλλά, αντίθετα, το GFS «προβλέπει πολύ λίγα ύψη βροχής στις περισσότερες περιοχές», με εξαίρεση τα δυτικά, «που δίνει κάπως υψηλότερα».

Μάλιστα, σε επόμενη ανάρτησή του εξηγεί αναλυτικά τι είναι ο εμποδιστής ΡΕΞ και ότι πιθανότατα να επηρεάσει περισσότερο την Ιταλία.

Καντερές: Βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένοι άνεμοι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας



Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο iefimerida.gr ο Νίκος Καντερές, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, τόνισε ότι «με τη φθινοπωρινή ισημερία μπαίνουμε επίσημα, αλλά και ουσιαστικά, στην τρίτη εποχή του χρόνου, καθώς από το Σαββατοκύριακο (26-27/9) μέχρι και τη Δευτέρα (28/9) αναμένουμε την πρώτη ισχυρή μεταβολή, με βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας».

Δευτέρα-Τρίτη 29-30/9 βροχές στην Αττική

Όσον αφορά την Αττική, σύμφωνα με τον κ. Καντερέ, το διήμερο Δευτέρας - Τρίτης αναμένονται βροχές και πιθανότατα τοπικές καταιγίδες. Ωστόσο, όπως τονίζει, «είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η όλη διαταραχή θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα πάνω από τον ελλαδικό χώρο και γι’ αυτό απαιτείται παρατήρηση μέρα με τη μέρα, αναφορικά με το πώς θα εξελιχθεί».

«Είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε ότι, όσον αφορά τη θερμοκρασία, η πτώση θα είναι αισθητή, της τάξεως των 6 έως 10 βαθμών. Επομένως, το μπουφάν και η ζακέτα -κυρίως προς τη βόρεια Ελλάδα- θα είναι απαραίτητα, καθώς οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες», σημειώνει ο πρώην διευθυντής Προγνώσεων της ΕΜΥ.