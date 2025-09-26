Λαγουβάρδος: «Η θερμοκρασία θα είναι για αρκετές ημέρες κάτω από τα κανονικά επίπεδα» -Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία - iefimerida.gr

Αισθητή είναι η αλλαγή του καιρού από το πρωί της Παρασκευής, όπου το σκηνικό είναι πιο φθινοπωρινό.



O μετεωρολόγος - διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εφιστά την προσοχή στα νότια νησιά του Ιονίου και κυρίως στη δυτική και νότια Πελοποννήσου, από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα.



«Από, σήμερα, Παρασκευή, μπαίνουμε σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό στη χώρα μας. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο περιμένουμε πολύ ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, 7 και 8 μποφόρ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και να πέσει η θερμοκρασία κατά 5 με 6 βαθμούς. Από τις θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών που ήταν λίγο πάνω τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από σήμερα, το Σάββατο και μετά, θα πέσουμε κάτω από τα κανονικά, και για αρκετές ημέρες η θερμοκρασία θα είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα» εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος - διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Orange Press.

«Προσοχή σε νότιο Ιόνιο και τμήματα της Πελοποννήσου»

«Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, η περίοδος που χρειάζεται προσοχή είναι από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, κυρίως στα νησιά του Ιονίου –στα νότια νησιά του Ιονίου– και σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, κυρίως δυτικής και νότιας Πελοποννήσου. Εκεί φαίνεται, μέσα στις 24 ώρες από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ότι υπάρχει πιθανότητα για κατά τόπους έντονα φαινόμενα και χρειάζεται αυξημένη προσοχή» σημειώνει.

Εντός της ημέρας, αναμένεται επίσημο έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ, όπως ενημέρωσε ο Θοδωρής Κολυδάς.