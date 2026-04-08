Καιρός: Οι τελικές εκτιμήσεις έως την Κυριακή του Πάσχα -Η πρόγνωση για την ώρα του Επιταφίου και της Ανάστασης - iefimerida.gr

Την τελική εικόνα για τον καιρό το τριήμερο από τη Μεγάλη Παρασκευή ως και την Κυριακή του Πάσχα έχουν πλέον οι μετεωρολόγοι.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένονται άστατες σε αρκετές περιοχές, με τον Γιάννη Καλλιάνο να δίνει αναλυτική πρόγνωση τόσο για την ώρα του Επιταφίου όσο και για την ώρα της Ανάστασης.

Πάντως, ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για ήπια φαινόμενα στις περιοχές που θα βρέξει.

Ανήμερα του Πάσχα βλέπει μία σχετική βελτίωση στις καιρικές συνθήκες, ωστόσο δεν θα λείψουν οι βροχές κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και την Ανατολική Στερεά (και την Αττική), τοπικού ωστόσο χαρακτήρα.

Η πρόγνωση Καλλιάνου ανά ημέρα

Μεγάλη Πέμπτη

Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (κύριος πυρήνας)

Πήλιο

Ορεινά κεντρικής Στερεάς & στην Πίνδο

Κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Ανατολική - ΒΑ Πελοπόννησος (ορεινά)

Ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης

Ένταση φαινομένων: ασθενής έως μέτρια

Θερμοκρασία:

Θράκη : ~16°C

Βόρεια ηπειρωτικά : 18-20°C

Κεντρικά : 20-23°C

Νησιά : 20-24°C

Μεγάλη Παρασκευή

Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Κεντρική & ανατολική Πελοπόννησος

Ορεινά κεντρικής Στερεάς

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Εύβοια

Θερμοκρασία (μικρή πτώση):

Βόρεια : 14–19°C

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα : 20–21°C

Αιγαίο : 16–20°C

Επιτάφιος (βράδυ Μεγάλης Παρασκευής)

Σχεδόν απουσία βροχοπτώσεων στη χώρα αλλά με νεφώσεις κατά διαστήματα. Εξαιρέσεις, εκεί δηλαδή που θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς:

Βόρειος Έβρος

Νομός Ξάνθης

Ίσως στη βόρεια Εύβοια

Μεγάλο Σάββατο

Ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τοπικές βροχές σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

Ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά)

Θερμοκρασία:

Βόρεια: 15–20°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά & Επτάνησα : 20–22°C

Αιγαίο: 17–20°C

Ανάσταση (βράδυ Μεγάλου Σαββάτου)

Αυξημένη πιθανότητα βροχής σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Σποράδες

Πόλεις με πιθανότητα τοπικών βροχών την Ανάσταση:

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Δράμα

Ξάνθη

Σέρρες

περιοχές της Χαλκιδικής

Κυριακή του Πάσχα (σχετική βελτίωση του καιρού)

Τοπικές βροχές μόνο σε:

Κυρίως σε Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία (κατά βάση)

Μικρότερη πιθανότητα αλλά υπαρκτή σε: Ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας,

Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Θερμοκρασία σε άνοδο:

Βόρεια: 18–24°C

Κεντρικά & νότια: 22–26°C

Νησιά: 20–24°C

Άνεμοι & Μεταφορές: Ένταση: 3–5 μποφόρ (τοπικά έως 6)

Καμία ουσιαστική επίπτωση σε:

Ακτοπλοΐα

Αεροπορικές μετακινήσεις

Συνοπτική Εκτίμηση:

Ήπια καιρική περίοδος

Τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεις (όχι γενικευμένες)

Θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Πιο «άστατη» ημέρα: Μεγάλο Σάββατο

Καλύτερη ημέρα: Κυριακή του Πάσχα, χωρίς να λείψουν οι τοπικές βροχές στις περιοχές που προανέφερα.