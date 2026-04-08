Καιρός: Ποιες ημέρες και πού θα βρέχει μέχρι το Πάσχα - iefimerida.gr

Καλός θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μικρή αστάθεια με βροχές το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, θα έχουμε μία σύντομη μεταβολή, το Μεγάλο Σάββατο, που θα δώσει τοπικές βροχές, μεταξύ πρωινών και απογευματινών ωρών, κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ και στην Ανάσταση θα υπάρχει ψύχρα, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, χωρίς να περιμένουμε αξιόλογα καιρικά φαινόμενα.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι καλός και με άνοδο του υδραργύρου, όπως επίσης και Δευτέρα του Πάσχα.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι, ενώ αργά το απόγευμα, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες μπόρες.

Οι άνεμοι θα είναι κοντά στα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα «αγγίξει» τους 24 - 25 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη Παρασκευή, θα δούμε σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα είναι 17 - 19 βαθμοί Κελσίου. Τη νύχτα θα κάνει περισσότερη ψύχρα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μεγάλη Πέμπτη, θα σημειωθούν λίγες βροχές κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, τοπικού χαρακτήρα, ενώ Μεγάλη Παρασκευή, βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Το βράδυ, κατά τη διάρκεια του Επιταφίου, δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις.

Το Μεγάλο Σάββατο, θα σημειωθούν κάποιες βροχές στην κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα, μεταξύ πρωινών και αργά απογευματινών ωρών.

Αν εξαιρέσουμε κάποια τμήματα του Αιγαίου, το βράδυ στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένουμε βροχοπτώσεις σε ότι αφορά την Ανάσταση, αλλά θα έχει ψύχρα.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα και την Δευτέρα θα είναι ανοιξιάτικος, καθώς ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία με πολλές ώρες ηλιοφάνειας, ενώ θα ανέβει ο υδράργυρος και ίσως ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα

Στην πρόγνωσή του για λογαριασμό του iefimerida.gr, o πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Νίκος Καντερές κάνει λόγο για μεταβολή του καιρού, η οποία θα ξεκινήσει από τη Μ. Πέμπτη και θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται η «χειρότερη» ημέρα της εβδομάδας, ενώ την Κυριακή του Πάσχα βαθμιαία ο άστατος καιρός θα περιοριστεί προς τα ανατολικά.

Τη Δευτέρα του Πάσχα σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι πολύ καλός, αλλά μία ημέρα μετά θα ακολουθήσει νέο χαμηλό, που θα μας φέρει συννεφιές και χώμα από την Αφρική.

Βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας το Μ. Σάββατο «βλέπει» ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος.

Σημείωσε πως από Μ. Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5-6 μποφόρ.

Τη Μ. Παρασκευή ο μετεωρολόγος αναμένει λίγα φαινόμενα στις ίδιες περιοχές και κυρίως τοπικά, ενώ το Μ. Σάββατο αναμένει κορύφωση των βροχοπτώσεων, οι οποίες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Την ώρα της Ανάστασης ωστόσο, τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί πάνω από τις Κυκλάδες ενώ την Κυριακή του Πάσχα τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας, αλλά χωρίς βροχές, παρά μόνο κάποια λίγα τοπικά φαινόμενα.

﻿ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά και νότια 6 με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι στρεφόμενοι σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στη Θράκη και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και μέχρι αργά το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι 7 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21, στην Κρήτη 22 τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω σε όλες τις περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026



Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026



Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026﻿﻿

Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026



Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.