 Καιρός: Πού έβρεξε περισσότερο σήμερα - Η περιοχή που «πνίγηκε», τι έγινε στην Αττική - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού έβρεξε περισσότερο σήμερα - Η περιοχή που «πνίγηκε», τι έγινε στην Αττική

Βροχή στην Αττική
Βροχή στην Αττική / Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Βροχές και καταιγίδες ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σε ηπειρωτικές και σε νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 13:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (70 χιλιοστά).

Ακολούθησε το Κορωπί με 49 χιλιοστά.

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 13:00 της Δευτέρας 26/10.

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