Καιρός: Πέφτει αισθητά η θερμοκρασία σήμερα -Έρχεται φθινοπωρινή εισβολή με βροχές και καταιγίδες - iefimerida.gr

Χαλάει από σήμερα το σκηνικό του καιρού, καθώς ξεκινάνε οι βροχερές μέρες σε κάποιες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση, καταγράφοντας 25 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το σκηνικό τις επόμενες ημέρες θα είναι άκρως φθινοπωρινό, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά μοντέλα για την αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο αποτυπώνουν έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα και δυτική Στερεά, ενώ έντονη βροχόπτωση αναμένεται και στα νησιά του Ιονίου και κυρίως σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την Αττική, οι βροχές δεν αναμένεται να είναι έντονες και η πιθανότητα σημαντικών φαινομένων είναι χαμηλή, με τον καιρό να παραμένει σχετικά ήπιος.

Από τη πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος είπε ότι ο καιρός θα παρουσιάσει «ενδιαφέρον από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή, όπου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, περιμένουμε επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, κατέγραψε τις 8 περιοχές στις οποίες αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, καθώς στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας (από την Κυριακή τα ξημερώματα) θα βρίσκονται: Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος. Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά - Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.



Επίσης, κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο. Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, κατά 6-8 βαθμούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έκανε λόγο για «ακραία επικίνδυνο» καιρό. Προειδοποίησε, δε, για ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάσουν έως τα επίπεδα θυέλλης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες για απαγορευτικά.



ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή (26/9)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.