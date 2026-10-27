«Ψυχρή λίμνη» φέρνει βροχές την 28η Οκτωβρίου: Τι καιρό θα έχει στις παρελάσεις, η πρόβλεψη για Αθήνα και Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Με βροχές και κρύο αναμένεται να γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές, καθώς «ψυχρή λίμνη» θα επηρεάσει τις επόμενες ώρες τη χώρα.



«Σήμερα αναμένουμε επιδείνωση, από το βράδυ κυρίως, καθώς αναμένουμε να επισκεφθεί τη χώρα μας ένα νέο σύστημα, μια ψυχρή λίμνη από τα Βαλκάνια και θα γεννηθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό στη χώρα μας που θα αφορά πάλι τα ανατολικά και νότια τμήματα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες», ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη.



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Όπως είπε, κατά την πρόγνωσή της για σήμερα, τα Δωδεκάνησα θα βρίσκονται στο επίκεντρο μέχρι και την Πέμπτη και θα δέχονται ισχυρές συνεχόμενες καταιγίδες.



Το ένα βαρομετρικό μπορεί να φεύγει, ωστόσο, σταδιακά θα αρχίσει να σχηματίζεται ψυχρή λίμνη από τα Βαλκάνια με συνέπεια να αρχίζουν μπόρες στα δυτικά και στην Πελοπόννησο. «Σημαντική επιδείνωση αναμένουμε τις βραδινές ώρες και κυρίως τα ξημερώματα της Τετάρτης», σημείωσε.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα περισσότερα φαινόμενα είναι: Θεσσαλία (με έμφαση τα ανατολικά και κυρίως τη Μαγνησία), οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου η κυρία Παπαβγούλη εκτίμησε ότι θα πέσει πολύς όγκος νερού. Άλλες περιοχές που επηρεάζονται είναι η ανατολική Στερεά, με έμφαση στη Φθιώτιδα, στη Βοιωτία, επίσης και η ανατολική Πελοπόννησος και τα νησιά του Σαρωνικού.



Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ ανέφερε ότι εξαιτίας του φαινομένου πέφτει και αισθητά η θερμοκρασία.

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Την Τετάρτη, 28η Οκτωβρίου, «θα γίνει κορύφωση της κακοκαιρίας, δεν θα αφορά όλες τις περιοχές», είπε επαναλαμβάνοντας ότι αφορά τη Θεσσαλία με έμφαση στην ανατολική πλευρά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο περισσότερο θα επηρεαστούν οι Σποράδες και τα Δωδεκάνησα.



«Η Αττική και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ στα όρια. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι πολύ νωρίς το πρωί θα βρέχει. Κατά την ώρα των παρελάσεων εκτιμώ ότι δεν θα βρέχει, αλλά θα κάνει κρύο.



Στην Αττική θα έχουμε βροχές σίγουρα το πρωί, όμως υπάρχουν "παράθυρα" ειδικά στο κέντρο να έχουμε ψιλόβροχο. Τα πιο πολλά φαινόμενα εκείνη την ώρα θα είναι στα βόρεια τμήματα της Αττικής. Το κρύο, όμως, θα είναι αισθητό», προέβλεψε.

Μαρουσάκης: Στα δύο η χώρα για την 28η Οκτωβρίου

Για δύο φάσεις κακοκαιρίας μίλησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η μία εξελίσσεται από σήμερα το πρωί μέχρι το μεσημέρι με βροχές, καταιγίδες κυρίως προς τα ανατολικά και νότια. Η δεύτερη φάση του νέου κύματος κακοκαιρίας αναμένεται να εξελιχθεί την 28η Οκτωβρίου στις ίδιες γεωγραφικές εκτάσεις.



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Για την 28η Οκτωβρίου, ο μετεωρολόγος του OPEN ανέφερε ότι η χώρα χωρίζεται στα δύο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει ανατολικά και νότια. «Βαριά συννεφιά με βροχές και καταιγίδες θα εστιάζονται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, όμως, δυτικότερα και βορειότερα αναμένουμε διαστήματα με ηλιοφάνεια και αν βγουν λίγες βροχές προς τα βόρεια τμήματα θα είναι μικρής έντασης και διάρκειας».



Όπως ανέφερε, η Θεσσαλονίκη είναι εκτός φαινομένων, εκτιμώντας ότι η καιρική διαταραχή θα σταματήσει πριν από την παρέλαση.



«Η Πέμπτη θα είναι μια μέρα που θα ξεκινήσει με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες κυρίως προς τα ανατολικά και νότια, βαθμιαία όμως θα παρουσιάσουν βελτίωση. Εκεί, κοντά στο μεσημέρι, τα φαινόμενα θα περιορίζονται σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η αστάθεια θα μας συνοδεύει την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, σαφώς όμως με χαμηλότερης έντασης και διάρκειας φαινόμενα», προέβλεψε ο κ. Μαρουσάκης.

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Το νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα επικαιροποιείται σύμφωνα με την ΕΜΥ και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού



Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Αττική έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).