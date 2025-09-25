Καιρός: Συννεφιασμένη Παρασκευή πριν έρθει η φθινοπωρινή εισβολή με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - iefimerida.gr

Σε φθινοπωρινούς ρυθμούς θα ξεκινήσει να κινείται σταδιακά ο καιρός τις επόμενες ώρες, με τις καλοκαιρινές συνθήκες να υποχωρούν για να δώσουν τη θέση τους σε βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή, με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 22 βαθμούς), 17 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (έως τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλία), 17 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 19 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 19 έως 28 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Κεντρικό Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ και πρόσκαιρα σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Κολυδάς: Έρχονται βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και δυνατοί βοριάδες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά μοντέλα για την αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο αποτυπώνουν έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα και δυτική Στερεά, ενώ έντονη βροχόπτωση αναμένεται και στα νησιά του Ιονίου και κυρίως σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την Αττική, οι βροχές δεν αναμένεται να είναι έντονες και η πιθανότητα σημαντικών φαινομένων είναι χαμηλή, με τον καιρό να παραμένει σχετικά ήπιος.

«Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά. Ίσως και καθόλου», ανέφερε ο κ. Κολυδάς.

«Από την Κυριακή και μετά, οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν πτώση κατά περίπου 5 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες να ενισχύουν την αίσθηση του κρύου. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι τοπικά θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ την Παρασκευή, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλλιάνος: Περιμένουμε επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα

Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος είπε: «Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή, όπου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, περιμένουμε επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες».



Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, δυτικά εννοούμε «τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τις κεντροδυτικές περιοχές της Πελοποννήσου, όπου κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών του Σαββάτου και προς το ξημέρωμα της Κυριακής θα έχουμε μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι άστατος και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, πιθανότατα και στην Αττική, με πιο εξασθενημένες βροχές. Παράλληλα με τις βροχές, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, από τους 30 βαθμούς στους 25-26, και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο».

Τσατραφύλλιας για καιρό: Οι 8 περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, κατέγραψε τις 8 περιοχές στις οποίες αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά, θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά…

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα): Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος. Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά - Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.



Επίσης, κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο. Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, κατά 6-8 βαθμούς.

Θα επανέλθω για επικαιροποίηση», έγραψε στο Facebook.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρουσάκης: Ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας

Νωρίτερα, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έκανε λόγο για «ακραία επικίνδυνο» καιρό. Προειδοποίησε, δε, για ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάσουν έως τα επίπεδα θυέλλης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες για απαγορευτικά.



Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη αναφέρει:

«ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας, κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου, με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή - Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.



Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Ανησυχητικό είναι το ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις, μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).



Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Παρασκευής

Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τον καιρό του Σαββάτου

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τον καιρό της Κυριακής

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.