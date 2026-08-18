Καιρός: Πρώτα μπόρες και μετά τριήμερο ζέστης -Προειδοποίηση Κολυδά για «θερμή ανωμαλία» στα τέλη Αυγούστου - iefimerida.gr

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Βέβαια, το σκηνικό περιμένουμε να αλλάξει αισθητά προς το φινάλε της εβδομάδας. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από την Παρασκευή και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

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Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις την Τετάρτη

Την Τετάρτη, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα Επτάνησα και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 31-33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33-35 και τοπικά 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 35-37, στην Ήπειρο από 17 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 34-36 και ενδεχομένως τοπικά 37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 33-34 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι στα περισσότερα τμήματα του Αιγαίου θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 4 μποφόρ.

Στο Νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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Αρναούτογλου: Το μετεωρολογικό «παράδοξο» της Τετάρτης στο Αιγαίο

Για ένα μικρό μετεωρολογικό «παράδοξο», που κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει την εμφάνισή του τοπικά στο Αιγαίο την Τετάρτη, κάνει λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, από τη μία, ο άνεμος πέφτει αισθητά και από την άλλη, αυτή ακριβώς η εξασθένηση του ανέμου, μαζί με τις κατάλληλες συνθήκες κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, μπορεί να βοηθήσει στον σχηματισμό θαλάσσιας ομίχλης, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων.

Και ενώ λοιπόν σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου η ορατότητα μπορεί τοπικά να περιοριστεί αρκετά, στην υπόλοιπη καιρική εικόνα αρχίζει να ξεχωρίζει κάτι εντελώς διαφορετικό.

Επιπλέον, η ζέστη ετοιμάζεται να... ανεβάσει στροφές τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το ενδιαφέρον πλέον δεν είναι μόνο πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά πότε ξεκινά η άνοδος, ποιες περιοχές θα βρεθούν περισσότερο στο επίκεντρο και πόσο μπορεί να κρατήσει.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Τετάρτης

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Πέμπτης

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Κύμα ζέστης από την Παρασκευή που θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο

Όσον αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας, που αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή, από τα προγνωστικά στοιχεία του meteo προκύπτει ότι η θερμοκρασία στην Αθήνα μπορεί να φτάσει και τους 38 βαθμούς.



Το Σαββατοκύριακο το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί, με αρκετές περιοχές να βλέπουν τον υδράργυρο στους 38-39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμη υψηλότερα. Σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δίνουν ακόμη και τιμές γύρω στους 40 βαθμούς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 36-37 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί στους 34-36 βαθμούς.

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Προειδοποίηση Κολυδά για «θερμή ανωμαλία» στα τέλη Αυγούστου

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι στα τέλη Αυγούστου, αναμένεται «θερμή ανωμαλία».

Ο γνωστός μετεωρολόγος υποστηρίζει ότι «δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα», σημειώνοντας πως το θερμότερο διάστημα θα είναι μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Αναλυτικά:

«Τα τελευταία ensemble προγνωστικά στοιχεία αρχίζουν να διαμορφώνουν μια αρκετά σαφή εικόνα για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα μας κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Οι προγνώσεις των ECMWF ENS και GEFS συμφωνούν ως προς τη γενική τάση, παρουσιάζουν όμως διαφορές ως προς την ένταση της θερμής εισβολής. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική, καθώς ακόμη δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε με βεβαιότητα για ένα γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 32-33°C στις 18 Αυγούστου ανεβαίνει σταδιακά και σύμφωνα με τη διάμεσο του ECMWF ENS πλησιάζει τους 38°C στις 24-26 Αυγούστου. Το GEFS εμφανίζεται κατά διαστήματα θερμότερο, προσεγγίζοντας τους 39-40°C.

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Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη, όπου από τους 32-33°C περνάμε σταδιακά στους 36-37°C, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος των ελάχιστων θερμοκρασιών προς τους 26°C.

Στη Λάρισα, όπως συνήθως συμβαίνει σε θερμές καταστάσεις λόγω της ηπειρωτικότητας, η άνοδος είναι περισσότερο έντονη. Το ECMWF ENS οδηγεί τη μέγιστη κοντά στους 37-38°C, ενώ το GEFS παρουσιάζει ένα σαφώς θερμότερο σενάριο, με τιμές που φτάνουν ακόμη και περίπου τους 40-41°C.

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Στην Πάτρα, τέλος, το ECMWF κινείται στην κορύφωση γύρω στους 37°C, ενώ και εδώ το GEFS εμφανίζεται θερμότερο, πλησιάζοντας κατά περιόδους τους 40°C.

Με μια πρώτη σύγκριση με τις κλιματικές τιμές του Αυγούστου, οι προβλεπόμενες μέγιστες βρίσκονται κατά προσέγγιση 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα τοπικά η θετική απόκλιση να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

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Πρόκειται, επομένως, για μια σαφή θερμή ανωμαλία και όχι απλώς για συνηθισμένες υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα και στην Πάτρα τα ensemble φέρνουν τις ελάχιστες ακόμη και κοντά στους 28-29°C κατά την κορύφωση του επεισοδίου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την ουσιαστική υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν προτιμότερο να είμαστε ακόμη συγκρατημένοι ως προς τον χαρακτηρισμό "καύσωνας".

Τα ensemble δείχνουν με αρκετά μεγάλη συνέπεια ότι έρχεται μια περίοδος σημαντικά υψηλότερων θερμοκρασιών. Δεν υπάρχει όμως ακόμη η ίδια βεβαιότητα για το εάν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες -ιδιαίτερα οι τιμές των 40°C και άνω- θα αποκτήσουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και διάρκεια.

Επιπλέον, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ των δύο βασικών ensemble συστημάτων. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο από το ECMWF ENS, ιδιαίτερα στις μέγιστες θερμοκρασίες. Το ECMWF προς το παρόν διατηρεί ένα σχετικά ηπιότερο σενάριο, χωρίς όμως να αναιρεί την έντονη θερμή τάση.

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Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι μετά τις 24-25 Αυγούστου αυξάνεται η διασπορά των ensemble μελών. Όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας, τόσο αυξάνεται φυσιολογικά και η αβεβαιότητα για το ακριβές ύψος της θερμοκρασίας.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία, λοιπόν, η ασφαλέστερη διατύπωση είναι ότι η χώρα οδεύει προς ένα ισχυρό και σχετικά παρατεταμένο θερμό επεισόδιο, με θερμοκρασίες περίπου 4-6°C υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Το κρίσιμο διάστημα φαίνεται να είναι οι 24 και 25 Αυγούστου, ενδεχομένως και η 26η Αυγούστου.

Εάν στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων διατηρηθούν ή ενισχυθούν τα θερμότερα σενάρια, με 38-40°C ή και υψηλότερες θερμοκρασίες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με πολύ υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε θα υπάρχουν πλέον ισχυρότερα επιχειρήματα για τον χαρακτηρισμό του επεισοδίου ως καύσωνα.

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Προς το παρόν, λοιπόν, κρατάμε την ισχυρή θερμή τάση ως το πιο αξιόπιστο μήνυμα της πρόγνωσης και περιμένουμε τις επόμενες ανανεώσεις για να διαπιστώσουμε εάν το θερμό επεισόδιο θα περάσει, τελικά, το κατώφλι του καύσωνα.

Όσα ΜΜΕ κάνουν αναπαραγωγή του παρόντος καλούνται να τηρήσουν μετρημένη γραμμή πέραν τίτλων εντυπωσιασμού».