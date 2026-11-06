«Χειμώνας» το Σαββατοκύριακο, αλλά «Άνοιξη» την επόμενη εβδομάδα -Τι καιρό θα κάνει στον Μαραθώνιο - iefimerida.gr

Από το κρύο και τις χαμηλές θερμοκρασίες στις «ανοιξιάτικες» καιρικές συνθήκες αναμένεται να περάσει η χώρα από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με σχετικά ήπιο καιρό, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις, αν και η ψύχρα θα είναι αισθητή κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

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Οι βοριάδες θα διατηρήσουν τη δυναμική τους μέχρι και την Κυριακή, ενώ σε κάποιες περιοχές θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχές.

Η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από την Κυριακή το μεσημέρι, όταν η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να ανεβαίνει. Η άνοδος θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει ή και να ξεπερνά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου προς την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μια διαταραχή που θα κινηθεί από την Ιταλία ενδέχεται να προκαλέσει τοπικές βροχές στα δυτικά και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη. Όμως, δεν διαφαίνεται οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας και οι περισσότερες περιοχές θα έχουν αρκετή ηλιοφάνεια.

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Πού θα σημειωθούν βροχές το Σαββατοκύριακο

Μέχρι την Κυριακή θα επικρατούν οι βοριάδες, με πιο ασθενείς βροχοπτώσεις να εντοπίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Περισσότερη συννεφιά αναμένεται στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στη Βοιωτία, στα βόρεια τμήματα της Αττικής και στη βόρεια Κρήτη.

Στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, το σκηνικό θα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από περιοχή σε περιοχή, με περισσότερη ψύχρα στα ανατολικά και στο Αιγαίο και ηπιότερες συνθήκες στα δυτικά και νοτιότερα.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν κυρίως στο Αιγαίο, όπου οι εντάσεις τους ενδέχεται να φτάσουν και τα 8 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Μετά, θα εξασθενήσουν και θα μετατοπιστούν προς το Ιόνιο και το νοτιοανατολικό άκρο της χώρας. Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις μικρών πλοίων.

Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν ασθενείς και τοπικές βροχές, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

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Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείονται ασθενείς βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Άνοδος της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Από την Κυριακή το μεσημέρι θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με τους βοριάδες να υποχωρούν. Στις αρχές της νέας εβδομάδας, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα επιχειρήσει να επηρεάσει τη χώρα, ωστόσο η εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κατάστασης θα περιορίσει τη δράση του κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Από Τρίτη και κυρίως, Τετάρτη η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 22 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και οι βροχές θα είναι περιορισμένες, με εξαίρεση τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο στις αρχές της εβδομάδας.

Όπως εκτιμά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η χώρα θα απολαύσει ένα διάστημα περίπου 5 - 8 ημερών με ήπιες, σχεδόν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, παρά το ότι βρισκόμαστε σε προχωρημένο φθινόπωρο.

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Ο καιρός στον Μαραθώνιο - Η «βουτιά» της θερμοκρασίας

Με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες και τοπικές βροχές θα κυλήσει ο καιρός το προσεχές τριήμερο. Στην Αττική οι συνθήκες αναμένονται καλές για τη διεξαγωγή του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η επικράτηση βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων θα μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες στη χώρα, οδηγώντας τον υδράργυρο έως και 6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως ανατολικά της Πίνδου.

Το κρύο θα γίνεται περισσότερο αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν σε μονοψήφια επίπεδα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Παράλληλα, μια βαρομετρική διαταραχή από την Ιταλία θα προκαλέσει τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, χωρίς έντονα φαινόμενα.

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Η εικόνα θα αρχίσει να αλλάζει από τη Δευτέρα, καθώς οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να ανεβαίνει. Η άνοδος θα γίνει πιο αισθητή στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όταν σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, με πιθανή μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σήμερα, Παρασκευή, οι ενισχυμένοι βοριάδες θα αποτελέσουν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως ανατολικά της Πίνδου και στο Αιγαίο, δίνοντας κατά τόπους ασθενείς βροχές.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν έως νωρίς το απόγευμα την περιοχή του Θερμαϊκού, τη Χαλκιδική, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Περιορισμένες βροχές ίσως σημειωθούν στην Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και στο Ιόνιο, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές. Τοπικές μπόρες αναμένονται και στην Κρήτη.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νότια της Κρήτης ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά ανατολικά της Πίνδου, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 15 με 16 βαθμούς. Στα δυτικά και στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα θα φτάσουν τους 19 με 20 βαθμούς.

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Το βράδυ το κρύο θα γίνει πιο έντονο, με μονοψήφιες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Λίγες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, κυρίως όπου εκδηλώνονται βροχοπτώσεις.

Το Σάββατο θα διατηρηθούν οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι βοριάδες, ενώ νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ανατολικά και στην Πελοπόννησο. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στο Ιόνιο και δεν αποκλείονται λίγες μπόρες στα βόρεια της Κρήτης.

Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Για τις απογευματινές εκδηλώσεις του Αυθεντικού Μαραθωνίου, γύρω στις 17:00, η θερμοκρασία υπολογίζεται στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στα θαλάσσια τμήματα νοτιοανατολικά της Κρήτης ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς, μεταφέροντας περισσότερη υγρασία προς τη δυτική Ελλάδα.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές ανατολικά της Πίνδου να κυμαίνονται μεταξύ 13 και 16 βαθμών. Στα δυτικά θα είναι υψηλότερες, φτάνοντας τους 16 με 20 βαθμούς. Ιδιαίτερα χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες το πρωί και στην Αττική, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας θα σημειωθεί παγετός.

Την Κυριακή, η διαταραχή από την Ιταλία θα πλησιάσει τη χώρα, φέρνοντας περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, όπου δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική και βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά.

Στην Αττική, όπου θα διεξαχθεί ο Αυθεντικός Μαραθώνιος, αναμένεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Τη Δευτέρα οι βροχές από τη δυτική Ελλάδα θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ στο Ιόνιο θα συνεχιστούν οι μεμονωμένες καταιγίδες. Οι νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, την ώρα που στο Αιγαίο οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και γενικά δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από τον Νότο, ωστόσο στις υπόλοιπες περιοχές το κρύο θα παραμείνει αισθητό, ιδιαίτερα το πρωί.

Η ουσιαστική μεταβολή θα έρθει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές και σε αρκετές περιοχές θα κινηθούν πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Έτσι, μετά το ψυχρό διάστημα με τους ισχυρούς βοριάδες και τις τοπικές βροχές, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με την επιστροφή σε πιο ήπιες θερμοκρασίες.