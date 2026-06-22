Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μελτέμια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες, πού θα κάνει ζέστη - iefimerida.gr

Σε καλοκαιρινό μοτίβο ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με κύριο χαρακτηριστικό τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας,

σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τις απογευματινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και σε ορεινές περιοχές της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας.

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Την ίδια ώρα, τα μελτέμια συνεχίζουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι Κυκλάδες, η Εύβοια, το βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη και το Καρπάθιο.

Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τους ειδικούς να συνιστούν προσοχή.

Στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου η επίδραση των βοριάδων είναι μικρότερη, ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ζεστός θα είναι ο καιρός και στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, με θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς. Αντίθετα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 33 βαθμών, ενώ οι Κυκλάδες θα παραμείνουν η πιο δροσερή περιοχή της χώρας με θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς.

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Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τα μελτέμια να πνέουν ισχυρά και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες το απόγευμα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς.

Καλοκαίρι «ναι», καύσωνας «όχι»

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, τα μελτέμια αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση από τα μέσα της εβδομάδας, γεγονός που θα ευνοήσει την ανάπτυξη απογευματινής αστάθειας στα ηπειρωτικά.

Από το επόμενο Σαββατοκύριακο οι βοριάδες θα ενισχυθούν ξανά, περιορίζοντας τα φαινόμενα και διατηρώντας τη θερμοκρασία σε ήπια καλοκαιρινά επίπεδα.

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Παρά το έντονο κύμα ζέστης που πλήττει περιοχές της δυτικής Ευρώπης, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν δείχνουν ότι η Ελλάδα θα επηρεαστεί από ισχυρό καύσωνα τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν σταθερά καλοκαιρινές, με εναλλαγές μεταξύ μελτεμιών και τοπικής απογευματινής αστάθειας.