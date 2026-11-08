Καιρός: Με καλές καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι δρομείς στον Μαραθώνιο της Αθήνας -Ήλιος με «δόντια» στην υπόλοιπη χώρα - iefimerida.gr

Υπό καλές καιρικές συνθήκες θα διεξαχθεί, σήμερα Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2026, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 85.000 δρομέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας καταγράφει νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Σύμφωνα με το meteo.gr, καθ' όλη τη διαδρομή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ σχετικά αυξημένη θα είναι η υγρασία μέχρι τα μισά της διαδρομής και θα μειώνεται στη συνέχεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία τις πρωινές ώρες θα κυμαίνεται στους 9-11oC, αλλά τις μεσημεριανές ώρες στο κέντρο της πόλης θα ανέλθει στους 13-15oC.

Συννεφιές και τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα

Σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και ενδεχομένως πρόσκαιρα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Βόρειοι άνεμοι 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά:

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα Επτάνησα.

Λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 9-11 βαθμούς,

στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 11-13 βαθμούς,

στην Ήπειρο από 3 έως 15-16 ,

στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15,

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 14-16 και τοπικά 17 βαθμούς,

στα Επτάνησα από 10 έως 17-18 βαθμούς,

στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 12-14 βαθμούς και

στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 16-18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ.