Χωρίς βροχές η περιφορά του Επιταφίου τη Μ. Παρασκευή -Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, πότε πέφτει η θερμοκρασία - iefimerida.gr

Ήπιος θα είναι τελικά ο καιρός των επόμενων ημερών, με λίγα τοπικά φαινόμενα, ενώ αύριο, Μ. Παρασκευή, η περιφορά του Επιταφίου αναμένεται χωρίς βροχές.

Στην πρόβλεψή της για τις ημέρες του Πάσχα, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου σημείωσε πως ο καιρός θα κυλήσει με θερμοκρασίες από 18 έως 20 βαθμούς και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5-6 μποφόρ.

Οι βροχές θα είναι σποραδικές και σύντομες, κυρίως σε ορεινές περιοχές και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, χωρίς να προκαλούν ανησυχία.

Καιρός: Χωρίς βροχές η περιφορά του Επιταφίου τη Μ. Παρασκευή - Παρόμοιο σκηνικό την ώρα της Ανάστασης

Η περιφορά του Επιταφίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς βροχή, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15 βαθμών Κελσίου.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένονται περισσότερα σύννεφα και μερικές βροχοπτώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές.

Κατά την ώρα της Ανάστασης, στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέχει, ωστόσο η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20-22 βαθμούς.

Μόνο στη Θράκη ο καιρός θα είναι πιο μουντός, με λίγες νεφώσεις και πιθανές ψιχάλες, αλλά χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Meteo: Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τη Μ. Παρασκευή

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από το Meteo.gr, αύριο, Μ. Παρασκευή, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά και πιθανώς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοανατολικά ορεινά πάνω από τα 1.200 μέτρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες/βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

