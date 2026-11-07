Καιρός: Κυριακή με συννεφιά, κρύο και 7 μποφόρ στο Αιγαίο - Πού θα βρέξει - iefimerida.gr

Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και λίγες βροχές στα ανατολικά.

Οι βοριάδες αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά μέχρι νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με το meteo, στις περισσότερες περιοχές της χώρας αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις ενώ στη Δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα Επτάνησα.

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Παράλληλα, λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα ίσως εκδηλωθούν πρόσκαιρα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Ο καιρός την Κυριακή σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 9-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 11-13 βαθμούς, στην Ήπειρο από 3 έως 15-16 , στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 14-16 και τοπικά 17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 17-18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 12-14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 16-18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

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Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.