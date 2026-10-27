Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου -Καταιγίδες σε 4 περιοχές, τι ισχύει για την Αττική, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - iefimerida.gr

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη (28-10-2026) στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Πώς θα κυλήσει ο καιρός την Τρίτη

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, Τρίτη (27-10-2026), στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επίσης αναμένονται στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και βορειότερα) τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση), ενώ στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Καστελόριζο) αναμένονται από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πού θα χτυπήσουν έντονα φαινόμενα την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου

Αύριο, Τετάρτη (28-10-2026), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση), καθώς και στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση), ενώ στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική αναμένονται έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση), όπως και στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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Δείτε την πορεία του υετού από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες

Μαρουσάκης: Στα δύο η χώρα για την 28η Οκτωβρίου

Για δύο φάσεις κακοκαιρίας μίλησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η μία εξελίσσεται από σήμερα το πρωί μέχρι το μεσημέρι με βροχές, καταιγίδες κυρίως προς τα ανατολικά και νότια. Η δεύτερη φάση του νέου κύματος κακοκαιρίας αναμένεται να εξελιχθεί την 28η Οκτωβρίου στις ίδιες γεωγραφικές εκτάσεις.



Για την 28η Οκτωβρίου, ο μετεωρολόγος του OPEN ανέφερε ότι η χώρα χωρίζεται στα δύο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει ανατολικά και νότια. «Βαριά συννεφιά με βροχές και καταιγίδες θα εστιάζονται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, όμως, δυτικότερα και βορειότερα αναμένουμε διαστήματα με ηλιοφάνεια και αν βγουν λίγες βροχές προς τα βόρεια τμήματα θα είναι μικρής έντασης και διάρκειας».



Όπως ανέφερε, η Θεσσαλονίκη είναι εκτός φαινομένων, εκτιμώντας ότι η καιρική διαταραχή θα σταματήσει πριν από την παρέλαση.



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«Η Πέμπτη θα είναι μια μέρα που θα ξεκινήσει με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες κυρίως προς τα ανατολικά και νότια, βαθμιαία όμως θα παρουσιάσουν βελτίωση. Εκεί, κοντά στο μεσημέρι, τα φαινόμενα θα περιορίζονται σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η αστάθεια θα μας συνοδεύει την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, σαφώς όμως με χαμηλότερης έντασης και διάρκειας φαινόμενα», προέβλεψε ο κ. Μαρουσάκης.

Ακυρώνονται παρελάσεις στα Δωδεκάνησα

Την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.