Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα μπαίνει η χώρα από την Παρασκευή -Κολυδάς: Κλειδί η διάρκειά του και όχι η κορύφωση - iefimerida.gr

Σε ρυθμούς καύσωνα θα αρχίσει να κινείται η χώρα από την Παρασκευή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κινούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται και την ερχόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το meteo, την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά.

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Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32-34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 36-38 και τοπικά 39, στην Ήπειρο από 17 έως 34-35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 36-37 και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 34-36 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ, αλλά στα νοτιότερα πελάγη βαθμιαία θα επικρατήσουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο.

Στον Νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Παρασκευής

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

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Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

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Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κολυδάς: Κλειδί η διάρκεια του καύσωνα και όχι η κορύφωση

Στο παρατεταμένο κύμα καύσωνα το οποίο αναμένεται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου αναφέρθηκε ο Θοδωρής Κολυδάς,﻿ επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για την Ελλάδα.

«Οι καύσωνες στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν είναι συνηθισμένοι, αλλά δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο για την Ελλάδα», σημειώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, υπενθυμίζοντας ότι τον «εξαιρετικά ισχυρό καύσωνα της 20-26 Αυγούστου του 1958, όταν σημειώθηκαν 47,2°C στα Τρίκαλα, 45°C στη Λάρισα, ενώ την επόμενη ημέρα η Αθήνα έφθασε τους 43,6°C».

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Επιπλέον, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ επισημαίνει τα «αξιόλογα επεισόδια στις 19-22 Αυγούστου 2006, με 44°C στο Άργος, και στις 24-26 Αυγούστου 2007, όταν καταγράφηκαν 42,4°C στο Άργος και 42,2°C στον Πύργο».

Ωστόσο ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζει ότι η σημερινή προγνωστική εικόνα για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου «δεν παραπέμπει προς το παρόν σε ανάλογες ακραίες θερμοκρασίες».

Βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο, το στοιχείο που αξίζει περισσότερο την προσοχή είναι διαφορετικό: η μεγάλη διάρκεια της ζέστης.

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«Τα ensembles διατηρούν τις θερμοκρασίες σε πολύ υψηλά επίπεδα επί πολλές συνεχόμενες ημέρες και δεν εμφανίζουν κάποια απότομη και ουσιαστική αποκλιμάκωση μέχρι προς το τέλος του δεκαημέρου» τονίζει ο κ. Κολυδάς και προσθέτει ότι «περισσότερο από ένα σύντομο και ακραίο θερμικό ξέσπασμα, διαφαίνεται ένα παρατεταμένο επεισόδιο μεγάλης ζέστης, του οποίου η τελική ένταση μένει να προσδιοριστεί στις επόμενες προγνωστικές ανανεώσεις».

Λάρισα: Η διάρκεια περισσότερο από την ένταση

Η Λάρισα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ιστορικά έχει βιώσει μερικούς από τους ισχυρότερους καύσωνες της χώρας, σημειώνει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, τονίζοντας ότι «χαρακτηριστικότερο παράδειγμα παραμένει ο Αύγουστος του 1958: σύμφωνα με αναλύσεις, η Λάρισα είχε τότε επτά συνεχόμενες ημέρες με μέγιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 40°C, με αποκορύφωμα τους 45°C.

»Η τωρινή προοπτική είναι σαφώς ηπιότερη ως προς τις ακραίες τιμές. Το ECMWF ENS διατηρεί κατά κανόνα τις μέγιστες περίπου στους 36-38°C, ενώ το GEFS είναι θερμότερο και για αρκετές ημέρες πλησιάζει τους 39-40°C. Υπάρχει, επομένως, σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων ως προς την ένταση».

«Εκεί όπου συμφωνούν περισσότερο είναι στη διάρκεια. Από τις 21-22 Αυγούστου και ουσιαστικά μέχρι το τέλος του δεκαημέρου η θερμοκρασία παραμένει επίμονα υψηλή. Παράλληλα, η απουσία ουσιαστικών βροχοπτώσεων ενισχύει την εικόνα μιας σταθερής, ξηρής και πολύ θερμής περιόδου.

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»Γι' αυτό, με τα σημερινά στοιχεία, δεν θα συνέκρινα το αναμενόμενο επεισόδιο με τον ιστορικό καύσωνα του 1958. Το 1958 χαρακτηρίστηκε και από διάρκεια και από ακραία ένταση. Σήμερα το ισχυρότερο προγνωστικό σήμα αφορά πρωτίστως την επιμονή της μεγάλης ζέστης και όχι την επίτευξη ακραίων θερμοκρασιών 43-45°C» σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Αθήνα: Πολύ ζεστές ημέρες και κυρίως θερμές νύχτες

Όσον αφορά στην Αθήνα, η εικόνα των δύο ensembles παρουσιάζει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «μεγαλύτερη σύγκλιση».

«Από τις 23 Αυγούστου και μετά οι μέγιστες κινούνται γενικά γύρω στους 37–38°C, χωρίς προς το παρόν ισχυρό σήμα για ακραίες τιμές άνω των 40°C. Εκείνο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι οι ελάχιστες θερμοκρασίες: προς τις 25-28 Αυγούστου το ECMWF τις ανεβάζει περίπου στους 28-29°C, ενώ και το GEFS διατηρεί πολύ θερμές νύχτες. Για μια μεγάλη αστική περιοχή αυτό είναι σημαντικότερο από έναν μεμονωμένο πολύ υψηλό μέγιστο, καθώς περιορίζεται η νυχτερινή ανακούφιση και συσσωρεύεται η θερμική καταπόνηση».

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Καταληκτικά ο κ. Κολυδάς σχολιάζει ότι και στην Αθήνα το βασικό χαρακτηριστικό που διαφαίνεται σήμερα είναι η διάρκεια και η συνεχής θερμική επιβάρυνση και όχι η ακραία κορύφωση της θερμοκρασίας. «Συνολικά, η λέξη-κλειδί της σημερινής προοπτικής είναι “διάρκεια”» επισημαίνει ο ίδιος.