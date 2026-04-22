Ξαφνική αλλαγή του καιρού για δύο ημέρες -Πότε και ποιες ώρες θα βρέχει στην Αθήνα, προειδοποίηση Καντερέ για Κρήτη - iefimerida.gr

Φθινοπωρινό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού το επόμενο 48ωρο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρα μας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Νίκο Καντερέ, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για την Κρήτη καθώς στην ανώτερη ατμόσφαιρα όπου θα «περάσει» το ψυχρό αυτό μέτωπο, δημιουργείται ένα χαμηλό βαρομετρικό που μπορεί να δώσει πολύ ισχυρά φαινόμενα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κ. Νίκος Καντερές, εξηγεί στο Iefimerida, ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί με το χαμηλό στην Κρήτη, την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η πρόγνωση του Νίκου Καντερέ στο iefimerida

«Σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας θα επηρεαστεί από ένα ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια το οποίο θα επηρεάσει τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου.

Είναι καθαρά μία επίδραση ψυχρού μετώπου και όχι μιας αστάθειας, όπως γράφεται, όπου θα επηρεάσει ουσιαστικά όλη τη χώρα, εκτός από της νότιες νησιωτικές περιοχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο υπάρχει μεγάλος προβληματισμός διότι στην ανώτερη ατμόσφαιρα όπου θα περάσει το ψυχρό αυτό μέτωπο, δημιουργείται ένα χαμηλό βαρομετρικό στα νότια τμήματα του Ιονίου πελάγους το οποίο θα κινηθεί νότια προς την Κρήτη. Εκεί τα ερωτήματα είναι πολλά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα προκαλέσει στο νησί και πού ακριβώς θα φτάσει το χαμηλό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το συγκεκριμένο 48ωρο, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι πολύ ισχυρά με βροχές και καταιγίδες. Το χαμηλό αυτό θέλει παρατήρηση, (ιδανικά με μετεωρολογικό ραντάρ).

Όσον αφορά την Αττική, σήμερα το απόγευμα αλλά και αύριο ενδέχεται να βρέξει, όχι όμως με μεγάλη ένταση, άλλωστε έχει να βρέξει 20 ημέρες μετά την κακοκαιρία Erminio, που είχε δώσει και ισχυρή καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα πέσει ελάχιστα και αυτό εξαιτίας των βοριάδων».