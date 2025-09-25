Έρχεται φθινοπωρινή εισβολή από το Σάββατο: Καταιγίδες και σημαντική πτώση θερμοκρασίας -Τι λένε οι μετεωρολόγοι - iefimerida.gr

Φθινοπωρινός αναμένεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες με ορισμένους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για «ακραία» φαινόμενα.



Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι την Παρασκευή αναμένεται να ενισχυθούν οι βοριάδες στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το Σάββατο «έρχεται ένα σύστημα από την κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει βροχές, καταιγίδες».



Οι περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε, που αναμένεται να «χτυπήσουν» τα φαινόμενα είναι το κεντρικό Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος -Ηλεία, Μεσσηνία. Την Κυριακή στα περισσότερα ηπειρωτικά και ενδεχομένως στην Αθήνα. «Το σημαντικό είναι Παρασκευή-Σάββατο θα έχουμε 8 μποφόρ στο Αιγαίο, θα έχουμε θερμοκρασίες 25 βαθμούς στην Αθήνα, τα ξεχνάμε τα 30άρια» πρόσθεσε.



Όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Κυριακή αναμένεται να είναι αρκετά βροχερή, ενώ από την επόμενη εβδομάδα ο καιρός θα παραμείνει άστατος.



«Να κρατήσουμε ότι κάτι σημαντικό έρχεται το βράδυ του Σαββάτου στα δυτικά της χώρας και η εβδομάδα πλέον είναι φθινοπωρινή», επισήμανε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Καλλιάνος: Περιμένουμε επιδείνωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα

Μιλώντας στο μεσηβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος είπε: «Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή, όπου σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, περιμένουμε επιδείνωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες».



Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, δυτικά εννοούμε «τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τις κεντροδυτικές περιοχές της Πελοποννήσου, όπου κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών του Σαββάτου και προς το ξημέρωμα της Κυριακής, θα έχουμε μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι άστατος και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα πιθανότατα και στην Αττική με πιο εξασθενημένες βροχές. Παράλληλα με τις βροχές θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, από τους 30 βαθμούς στους 25-26 και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο».

Τσατραφύλλιας για καιρό: Οι 8 περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, κατέγραψε τις 8 περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.



«Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά, θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά…»

Καλημέρα! Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα): Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος.



Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.



Επίσης, κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο. Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, 6-8 βαθμούς.

Θα επανέλθω για επικαιροποίηση», έγραψε στο Facebook.

Μαρουσάκης: Ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας

Νωρίτερα, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έκανε λόγο για «ακραία επικίνδυνο» καιρό. Προειδοποίησε, δε, προειδοποιεί για ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάσουν έως τα επίπεδα θυέλλης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες για απαγορευτικά.



Αναλυτικά η ανάρτησή του

«ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή - Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).



Από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.



Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).



Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα! Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!».