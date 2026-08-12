Καιρός «Hot Dry Windy» το επόμενο 48ωρο -Ακραίος κίνδυνος φωτιάς την Πέμπτη, «κόκκινος» συναγερμός σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες - iefimerida.gr

Σε κατάσταση ακραίου συναγερμού θα βρίσκεται αύριο, Πέμπτη 13/8 η χώρα, καθώς τέσσερις περιοχές διατρέχουν ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά, από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου, όπου ο χάρτης βρίσκεται στην 5η κατηγορία κινδύνου για την εκδήλωση φωτιάς.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αύριο, Πέμπτη 13/8 προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) σε αρκετές περιοχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αργολίδα, Κορινθία)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Άρτας, ΠΕ Πρέβεζας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Hot-Dry-Windy»: Ισχυροί άνεμοι, ζέστη, ξηρασία «απειλούν» με φωτιές 27 περιοχές

Αντιμέτωπη με το φαινόμενο «Hot- Dry- Windy» βρίσκεται τις επόμενες 48 ώρες η Ελλάδα, με τις καιρικές συνθήκες να επιδεινώνονται περισσότερο, σκιαγραφώντας ένα επικίνδυνο τοπίο για τις φωτιές.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της ομάδας «Flame» του Meteo, θυελλώδεις άνεμοι, ζέστη και ξηρασία δημιουργούν ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» για τις πυρκαγιές.

Οι περιοχές που επηρεάζονται:

Αττική

Κεντρική και Νότια Εύβοια

Νότια Βοιωτία

Φωκίδα

Κορινθία

Αργολίδα

Λακωνία

Κύθηρα

Μυτιλήνη

Λήμνος

Χίος

Δυτική Αχαΐα

Ηλεία

Παράλληλα, κατά τόπους επηρεάζονται:

Αιτωλοακαρνανία

Μεσσηνία

Αρκαδία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ξάνθη

Ροδόπη

Έβρος

Θάσος

Σαμοθράκη

Σάμος

Λευκάδα

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Νότια Κρήτη.

Περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή (13-14.08.2026) σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι Βόρειοι/Βορειανατολικοί άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση (40-60 km/h, τοπικά άνω των 60-70 km/h) και θα συνδυαστούν την Πέμπτη (13.08.2026) με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, κυρίως στα δυτικά (Hot-Dry-Windy).

Την Παρασκευή (14/8) αναμένεται να επικρατεί υγρασία στην τροπόσφαιρα, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για ανάπτυξη πυροεπαγωγής (σ.σ.: η διαδικασία κατά την οποία μία μεγάλη δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα «η φωτιά να δημιουργεί τον δικό της καιρό»), κυρίως στα δυτικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας, περισσότερο όμως στα δυτικά και βόρεια.

Οι επιπτώσεις που αναμένονται

Μεταξύ των επιπτώσεων που μπορεί να δημιουργήσουν αυτές οι συνθήκες είναι το πολύ υψηλό έως τοπικά ακραίο δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο πυρκαγιές. Μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και πολύ αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων.

Ταυτόχρονα, είναι πιθανή ακραία πυρική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές όπου οι άνεμοι δημιουργούν τοπικά ακραίες ξηροθερμικές συνθήκες.

Κατά τόπους έντονη πυρική συμπεριφορά τη νύχτα. Κατά τόπους δυναμικό εκδήλωσης πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες έως 9 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει αισθητά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τους ισχυρούς βοριάδες να ενισχύονται στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά.

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ ακόμη πιο δροσερές συνθήκες προβλέπονται το Σάββατο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για πρόσκαιρες και τοπικές μπόρες.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι και πάλι το ενισχυμένο μελτέμι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται στον Καφηρέα, τη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πότε μπορεί να επηρεαστούν τα πλοία

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Αν οι πολύ ισχυροί άνεμοι παραμείνουν περιορισμένοι στην περιοχή του Καφηρέα, οι επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ίσως να είναι περιορισμένες, καθώς τα πλοία μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να παρακάμψουν την περιοχή.

Εάν η ένταση των ανέμων επεκταθεί σε μεγαλύτερη θαλάσσια ζώνη και επηρεάσει Κυκλάδες και κεντρικό Αιγαίο, ίσως δημιουργηθούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως ενόψει των μετακινήσεων του Δεκαπενταύγουστου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενισχύεται το μελτέμι, πέφτει η θερμοκρασία

Η ουσιαστική μεταβολή του καιρού ξεκινά από την Πέμπτη. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, επηρεάζοντας το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά θα κινηθούν προς τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας. Τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, αρχικά κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα.

Η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται καταιγίδες από το πρωί, με τα φαινόμενα να επιμένουν κατά τόπους έως το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, με τις εντάσεις να φτάνουν τα 7-8 μποφόρ και να υπάρχει πιθανότητα να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν περίπου στους 32-33 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα κινηθούν γύρω στους 35-36 βαθμούς.

Δεκαπενταύγουστος με δροσιά και βοριάδες

Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η μεταβολή το Σάββατο. Ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται να ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, στα 7-8 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα ολοκληρωθεί, με τον υδράργυρο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο να κινείται γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 33-34 βαθμούς.

Ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται να κυλήσει με πιο δροσερό σκηνικό, αλλά και ισχυρούς βοριάδες, με το ενδεχόμενο των 9 μποφόρ να παραμένει στο επίκεντρο.