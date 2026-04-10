Επιτάφιος με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, κρύο την Ανάσταση και σούβλισμα με ήλιο την Κυριακή του Πάσχα - iefimerida.gr

Μεγάλη Παρασκευή με βροχερό καιρό σε κάποιες περιοχές, που θα εκδηλωθούν και στην Αττική, ανέμους 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί στρεφόμενοι τη νύχτα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θαλάσσια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.