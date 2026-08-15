Υποχωρούν σταδιακά οι άνεμοι, έρχεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας -Τι δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία - iefimerida.gr

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το Σάββατο το βράδυ δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό.

Το ισχυρό μελτέμι προκάλεσε προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά και δυσχέρανε την κολύμβηση στις παραλίες, τόσο λόγω ρευμάτων, όσο και της αμμοβολής.



Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε την Παρασκευή στην Παξιμάδα Καρύστου, με 112 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ακολούθησε η Πεντέλη με 106 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σημειώνει ότι το μελτέμι θα αρχίσει από σήμερα να υποχωρεί, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν.

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Μελτέμι: Από την Κυριακή υποχώρηση, την Τρίτη σημαντική εξασθένηση των ανέμων

«Το Σάββατο 15 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα με τους πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Μιλάμε για έναν πολύ ισχυρό μελτέμι. Δεν είναι όμως ακραίο σαν το μελτέμι που είχαμε στο τέλος Ιουλίου με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρήτη και στην ανατολική Αττική. Έτσι λοιπόν το Σάββατο οι ριπές ανέμου φτάνουν σε ορισμένες περιοχές τα ενενήντα με εκατό χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως σε περιοχές των Κυκλάδων, της Τήνου, στη Νότια Εύβοια καθώς και νότια της Κρήτης θα είναι ενενήντα με εκατό χιλιόμετρα την ώρα» τονίζει αρχικά.



Όπως εξηγεί, «από το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένηση των ανέμων. Έτσι την Κυριακή θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι με 6 τοπικά 7 μποφόρ κυρίως στις Κυκλάδες και τη Δευτέρα θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή ανατολικές Κυκλάδες, ανατολική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Και τα πρώτα στοιχεία μας δείχνουν ότι την Τρίτη και μετά θα έχουμε σημαντική εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας», σημειώνει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Ο καιρός την Κυριακή

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια. Σχετικά χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.



Πιο αναλυτικά, τοπικές νεφώσεις αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 31, στις Κυκλάδες από 20 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν δυτικοί και από το απόγευμα βορειοδυτικοί ίδιας έντασης.



Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται μετά το απόγευμα, οπότε δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.



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Ο καιρός μέχρι την Τετάρτη 19 Αυγούστου

Δευτέρα 17/8

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 18/8

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικα αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

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Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 19/8

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.