Καιρός: Δευτέρα με βροχές και τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη - iefimerida.gr

Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του Αιγαίου σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Ο καιρός σε όλη τη χώρα.

Περιορισμένη τοπικά ορατότητα νωρίς το πρωί, σύμφωνα με το Meteo. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.

Αναμένουμε αυξημένες νεφώσεις στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και από τις πρωινές προοδευτικά ώρες στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

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Πού θα βρέξει σήμερα Δευτέρα

Βροχές θα εκδηλώνονται από το πρωί στα δυτικά και κατά τόπους στα βόρεια, αλλά γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, και από τις πρωινές ώρες σε νησιωτικά τμήματα του Κεντρικού, Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Αυξημένη η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων καταιγίδων στα δυτικά. Περιορισμένη η ορατότητα νωρίς το πρωί και τοπικές ομίχλες , κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σε νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 11-12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 12-13 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 15 , στη Θεσσαλία από 5 έως 12-13, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 16-18 και τοπικά 19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 17-18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 13-15 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 16-18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, επίσης με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, με μικρή εξασθένηση στα 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με αυξημένη πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις μεσημεριανές ώρες. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις 2-4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά περιόδους, με βελτίωση το απόγευμα. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου.