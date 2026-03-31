Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, από αύριο η κακοκαιρία Erminio θα πλήξει τη μισή χώρα - iefimerida.gr

Βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιόνια στα ορεινά περιλαμβάνει το σημερινό σκηνικό του καιρού. μια μέρα πριν την έλευση της κακοκαιρίας Erminio.

Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα την Πρωταπριλιά, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.



Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προειδοποιώντας για τα έντονα φαινόμενα και τις περιοχές που θα επηρεαστούν.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που ξεκινάει την Πρωταπριλιά -Οι «κόκκινες» περιοχές

1. Την Τετάρτη (1/4), συγκεκριμένα, από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια-βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Την Πέμπτη (2/4) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και στα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ΣΤ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

«Καμπανάκι» μετεωρολόγων για τα έντονα φαινόμενα που ξεκινούν την Τετάρτη (1/4)

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα, προκαλώντας προκαλέσει πλημμυρικά επεισόδια.

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στο iefimerida.gr, προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στα δυτικά, νοτιοδυτικά, στη Θεσσαλία και γύρω από τον Θερμαϊκό. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από κεραυνούς και πιθανή χαλαζόπτωση, με βελτίωση του καιρού από το Σάββατο του Λαζάρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Συνιστάται επαγρύπνηση σε ιρλανδικές διαβάσεις, απορροές, φρεάτια και υδρορροές σπιτιών, καθώς και τήρηση των επίσημων ανακοινώσεων.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του επικεντρώθηκε στα χιλιοστά βροχής που αναμένονται στην Αττική, παραθέτοντας ότι τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα προβλέπουν έντονες βροχοπτώσεις στην Αττική την Τετάρτη, με τοπικά μέγιστα ύψη έως 150 mm, ενώ ο μέσος όρος των εκτιμήσεων βρίσκεται περίπου στα 80 mm. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες κατά περιόδους, αλλά και πιο ήπιες βροχές, με σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση.

Οι εκτιμήσεις των μοντέλων παρέχουν μια πρώτη εικόνα της κακοκαιρίας και δεν αποτελούν απόλυτη βεβαιότητα, καθώς η πραγματική βροχόπτωση μπορεί να διαφοροποιηθεί. Η προσοχή όλων στις μετακινήσεις και στις υποδομές είναι απαραίτητη.



Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του προβλέπει ότι στην Αττική αναμένονται έως 90 mm βροχής, τονίζοντας ότι κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η ένταση.



ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Τρίτη (31/3)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Παράλληλα, λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.