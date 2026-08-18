Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, άνοδος της θερμοκρασίας από την Παρασκευή - iefimerida.gr

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Πέμπτη (20/8).

Από την Παρασκευή (21/8), η θερμοκρασία αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο.

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Σήμερα, Τρίτη (18/8), σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ Γιώργου Εμμανουήλ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, αλλά και ορεινές περιοχές των νησιών του Ιονίου.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, ενώ μπορεί να σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Αττική, κυρίως σε ορεινές περιοχές όπως η Πάρνηθα και ο Υμηττός.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά εξασθενημένοι, με έως 5 μποφόρ στα νότια πελάγη από δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς, ενώ στον Θεσσαλικό Κάμπο θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

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Τετάρτη με περισσότερες καταιγίδες

Την Τετάρτη (19/8), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει τους 35-37 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι καταιγίδες θα επιμείνουν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, από την Πελοπόννησο έως την οροσειρά της Πίνδου.

Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Πέμπτη: Περιορίζονται τα φαινόμενα

Την Πέμπτη (20/8), οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Έως 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο

Από την Παρασκευή (21/8) το σκηνικό θα αλλάξει, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά.

Η άνοδος αναμένεται να γίνει πιο αισθητή το Σαββατοκύριακο, όταν οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, μετά τις βροχές και τις καταιγίδες των επόμενων ημερών, ο καιρός θα γίνει και πάλι πιο θερμός, με την ζέστη να επιστρέφει σε πολλές περιοχές της χώρας.