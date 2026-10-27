Καιρός: Βροχές, ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα -Αναλυτική πρόγνωση - iefimerida.gr

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού και σήμερα Τρίτη, με τη θερμοκρασία να πέφτει, ενώ την ίδια ώρα στα πελάγη θα πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Αναλυτικότερα, στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα υπόλοιπα τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας. Προς το βράδυ στη Θεσσαλία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές με υψόμετρα άνω των 1.300-1.500 μέτρων.

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Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 8 έως 18, στην Ήπειρο από 6 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 10 έως 19, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά όμως έως το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το πρωί και ενδεχομένως προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά κατά διαστήματα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα, Τρίτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, πιθανόν 8, μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά τους 15 με 18 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν ως εξής:

Αττική 13-19

Θεσσαλονίκη 11-17

Θράκη 10-16

Ανατολική Μακεδονία 10-15

Κεντρική Μακεδονία 10-17

Δυτική Μακεδονία 6-12

Ήπειρος 10-16

Θεσσαλία 9 -15

Νησιά Ιονίου 15-20

Δυτική Στερεά 10-18

Δυτική Πελοπόννησος 10-20

Ανατολική Πελοπόννησος 13-20

Κυκλάδες 16-19

Ανατολική Στερεά – Εύβοια 9-16

Κρήτη 12-20

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 15-17

Δωδεκάνησα 17-22

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ -Καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική



Υπενθυμίζεται ότι το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού αναβαθμίστηκε σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

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Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών και θα κρατήσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

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γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Οι περιοχές που έχουν τεθεί σε Red Code

Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, τις ακόλουθες περιοχές:

Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Την Περιφέρεια Αττικής.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποφασίστηκε η υπαγωγή τους σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για προληπτικούς λόγους. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις συγκεκριμένες περιοχές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, με στόχο την έγκαιρη ενεργοποίηση του μηχανισμού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

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Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.